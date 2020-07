OGLASIO SE NAJVEĆI NOVAKOV KRITIČAR: Mats Vilander BEZ ZADRŠKE govorio o Đokoviću i ZAPUŠIO USTA DEŽURNIM SITNIČARIMA!

Vilander je u razgovoru za "Ubi tenis" sa novinarima Ubaldom Skanagatom i Stivom Flinkom razgovarao o situaciji u kojoj se našao svetski broj jedan nakon organizovanja humanitarnog turnira.

"Prilično je iznenađujuće da napadaju samo njega. Mada, možda i nije iznenađenje jer je on broj jedan. On je veoma inteligentan momak, srediće on sve to. Rećiće, momci, nije u redu da bude samo moja greška, vi ste ipak došli. Svet je nekorektan, on je broj jedan, možda će završiti karijeru kao najveći teniser u istoriji, tako da to zaista nije fer", rekao je Šveđanin, pa nastavio u istom tonu.

"Odluka da turnir bude održan bila je kritična u ovom trenutku, ne samo iz ugla igrača, već i iz ugla predsednika Saveta igrača. Ali, ipak mu treba odati priznanje jer on bar pokušava da nešto uradi. Lako možete da se krijete i ne radite ništa. Mnogi igrači baš to sada rade, ali to je njihov način. On ima razlog da izađe sa svojim idejama i rizikuje, da pomogne velikom broju ljudi, daje im rekete, to sve znači mnogo u odrastanju dece. Ponekad je sve dobro, ponekad loše. Ja mu čestitam na pokušaju i svakako treba promisliti dva puta pre nego što se nešto kaže. On ovde nije imao sreće", zaključio je Vilander.

