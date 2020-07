NIJE ĐOKOVIĆ PREDSEDNIK DRŽAVE... Poznati francuski teniser stao na stranu Novaka: Oni koji ga kritikuju, sede i ćute!

Francuz je pre svega veoma ogorčen načinom na koji se ATP bori sa pandemijom i čitaovom situacijom oko iste.

- Ne znamo ništa, niko ništa ne govori. ATP je katastrofa, imamo zoom konferencije na kojima se ništa ne kaže. Prestao sam da prisustvujem. Govorio sam da će tenis biti desetkovan pandemijom, malo ko je slušao. Kako da nastavimo sezonu, kada ne možeš da rezervišeš avionske karte, hotele, ne znaš pod kojim pravilima - rekao je Francuz.

Umesto da se se traži rešenje - napada se Novak Đoković i njegov "Adria tour", ističe Gaske.

"To je najlakše. Bilo je što je bilo, na kraju Novak je priznao grešku. Ali, on nije predsednik države, on je radio ono što su dozvolili ljudi koji vode zemlju. Ne može on da bude jedini krivac, ali najlakše je tako - sve svaliti na čoveka, koji je makar pokušao nešto da uradi. Oni koji ga kritikuju, sede i ćute, čekaju da neko drugi nešto reši", kazao je besni Gaske.

Francuz smatra da je ova situacija mogla da se iskoristi da se nešto promeni u tenisu.

"Od svih sportova, samo tenis se igra 4-5 sati. Ja ne mogu više da toliko gledam ni kada igraju Nadal - Federer. Jedino mi nemamo pomoć trenera, nešto šuškamo i gestikuliramo. Nešto mora da se menja, ali ako nešto kažemo - stiže kazna od ATP-a", rekao je Gaske.

