AKO NOLE BUDE IGRAO, OVE MLAĐE GENERACIJE NEMA ŠTA DA TRAŽE NA GREN SLEMOVIMA! Muratoglu na sva usta hvali VELIKU TROJKU

S obzirom na celu situaciju oko korona virusa nijedan turnir do kraja godine nije siguran, pa samim tim ni učensnici, to je odlična prilika za mlađe tenisere da skupljaju poene, a zašto ne i trofeje.

"Na Rolan Garosu sam čuo da će da igra Španac (Rafael Nadal prim. aut). Verovatno, kao i svake godine kada krene Rolan Garos, znamo ko će pobediti. Samo ne znam protiv koga će igrati", rekao je Muratoglu, a potom se osvrnuo i na US open.

"Na US openu dosta će zavisiti od toga da li će Rafael Nadal i Rodžer Federer igrati, ne znam za Novaka Đokovića, nije se odlučio još. Ako oni ne igraju, sigurno ćemo dobiti novog pobednika. To se može dogoditi, neki momci se sve više približavaju. Tim je bio blizu Australijan opena protiv Novaka, Medvedev je bio blizu US opena protiv Rafe."

Muratoglu je svestan činjenice da najbolja tri tenisera svih vremena igra u ovoj eri.

"U ovoj eri je najteže osvojiti Grend slem. Morate pobediti najmanje dva od tri najbolja igrača ikada. Vidite Cicipasa, prošle godine u Melburnu je pobedio Federera, a izgubio od Nadala. Ali, i da ga je pobedio, morao bi da pobedi i Đokovića! Može da se dogodi, ali biće izuzetno teško", zaključio je Muratoglu.

