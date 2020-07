HRVAT POBESNEO: Pročitao sam i TOTALNO me briga! ON je našao da očitava lekcije?!

Hrvatski teniser Borna Ćorić prokomentarisao je napade kontroverznog Nika Kirjosa na organizatora i učesnike Adria tour-a.

Kirjos je danima slao "otrovne strelice" u pravcu Novaka Đokovića i ostalih učesnika humanitarnog turnira Adria tour, koji je prekinut zbog koronavirusa.

Ćorić, koji je bio jedan od zaraženih tenisera, na zanimljiv način je prokomentarisao napade Australijanca.

"To je jednostavno on, nemam drugo objašnjenje. Pročitao sam šta je pisao, ali me totalno boli briga jer i on voli biti general posle bitke. Da neko drugi očitava lekcije, možda bih i razumeo, ali baš Kirjos… Nekako to nije realno", rekao je Ćorić za Jutarnji list, a zatim je dodao:

"OK, to je njegov stil, tako funkcioniše i nemam s tim problema, niti mi smeta na ličnom planu. Zverev je loše postupio, ali ne vidim potrebu da na taj način prozivaš kolege igrače. Ja to ne bih napravio, ali opet - to je Kirjos".

Ćorić je istakao da se iznenadio kada je saznao da je pozitivan na koronu, jer poput Novaka nije imao nikakve simptome bolesti. Brzo se oporavio i nastavio sa teniskim aktivnostima.

Kurir sport

Kurir