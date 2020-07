GAĆE U ZADNJICI NISU NJEGOV JEDINI PROBLEM! NADAL ROB NAVIKA: Tušira se tačno 3 puta dnevno, a ishrana je POSEBNA PRIČA!

Španski teniser Rafael Nadal svakodnevno ponavlja određene radnje kako bi smanjio napetost i otklonio uzemirujuće misli... Rutina podiže njegovo samopouzdanje i pomaže mu da ostvari svoje ciljeve u sportu kojim se bavi.

"Ljudi moraju da imaju pravu rutinu i da uvek ponavljaju iste stvari. Ja držim do reda, pogotovo u stvarima koje smatram važnima. Godinama već imam istu rutinu pre mečeva i to mi mnogo pomaže. To ponavljanje daje mi samopouzdanje i mir, vodi me ka saznanju da zaista dajem sve od sebe", rekao je Nadal.

foto: Profimedia

Španac je oduvek bio poznat po brojnim ritualima koje praktikuje na terenu. Ljubitelji tenisa su odlično upoznati sa njegovim neobičnim radnjama tokom mečeva, a ono što nisu znali jeste da određene radnje svakodnevno ponavlja i van terena.

Pa tako mora svaki dan da se istušira tačno tri puta, budi se uvek u isto vreme i navija dva alarma kako slučajno ne bi spavao duže.

Ishrana je posebna priča. Jede 172 kilograma voća godišnje (četiri jabuke dnevno). Svaki dan je kod svog fizioterapeuta i utvrđeno je da godišnje provede 568 sati sa njim.

Rituali na terenu Nadal na mečevima ponavlja određene radnje. Kada izlazi, na teren staje isključivo desnom nogom, a reket obavezno drži u levoj ruci. Stolice i peškiri moraju biti u ravni. Nadal tokom pauza u mečevima kada sedne na stolicu uvek korišćeni peškir stavlja na desnu stranu od sebe i čisti noge iznad kolena. Flašice su dijagonalno poređane u odnosu na teren. Stavlja dve flašice perfektno dijagonalno u liniji, zatim uzima prvu flašicu, otvara je i pije vodu, a nakon toga je vraća na identično mesto. Onda uzima drugu flašicu, otvara je i pije vodu i vraća je na identično mesto koje se vidi jer je ostao trag. Nakon bacanja novčića uvek usledi sprint do osnovne linije. Nikad ne gazi linije na terenu, osim u igri, a nakon pauze obavezno ustaje posle protivnika... Dolazimo do rituala vezanih za servis - sad tek kreće zabava. Na šljaci uvek pre servisa očisti liniju. Zatim povlači šorts iz zadnjice dole, a majicu gore. Sledi čuveni "Nadalov pokret": obriše se po nosu, stavi kosu iza levog uha (iako uvek nosi maramu koja drži kosu), opet nos, pa kosa iza desnog uha...

