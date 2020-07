POHLEPNI FEDERER OTKLONIO SVE DILEME: Jasno je da je vreme za KRAJ KARIJERE, ali... Hoću još jednu olimpijsku medalju!

Ipak, odlučio je da još malo pričeka sa penzionisanjem iz jednog valjanog razloga, piše britanski The Sun.

- Na kraju sam karijere, to je više nego jasno. Ne mogu da kažem kad će se to desiti, zato i pravim kratkoročne planove. Kad patike počnu da me "žuljaju", zaustaviću se - poručio je Federer, pa objasnio zbog čega odlaže kraj karijere:

foto: Profimedia

- Uzbuđuje me i sama pomisao na to kako će izgledati Olimpijske igre u Tokiju. Nadam se da će biti održane naredne godine. Naravno da želim da i tamo osvojim medalju, bilo da se radi o singlu, dublu ili miks konkurenciji.

