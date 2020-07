KAKAV ŠAMAR ZA AMERE! Najbolja teniserka sveta ODBILA da igra na US openu! EVO I ZAŠTO!

Najbolja teniserka sveta, Astralijanka Ešli Barti, neće da igra na US openu u Njujorku jer je brine situacija sa koronavirusom u Americi.

Barti je istakla da ne želi da izlaže sebe i čalnove tim velikom riziku.

"Nećemo nastupiti na US openu, a odluku o Rolan Garosu ćemo saopštiti naknadno. Rizik od zaraze COVID-19 je i dalje veliki i jednostavno se ne osećam prijatno da izlažem svoj tim toj bolesti", poručila je teniserka.

Biće to prvi put posle 10 godina da najbolje rangirana teniserka propusti US open. To je 2010. učinila Serena Vilijams zbog povrede.

Kurir sport

Kurir