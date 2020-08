DOKLE VIŠE?! Odustao od US opena, PA BRUTALNO isprozivao Novaka i kolege! Kirjos o igranju po STOLOVIMA i BRZOJ ZARADI!

Kontroverzni australijski teniser Nik Kirjos saopštio je organizatorima US opena da je odustao od učešća na ovom Gren slem turiniru.

"Ove godine neću igrati na US openu. Boli me što neću igrati na jednom od najvećih stadiona, Artur Ešu. Ali, stojim iza svoj naroda, mojih Australijanaca, kao i iza stotina hiljada Amerikanaca koji su izgubili svoje živote. Ovo je moja odluka", rekao je Kirjos.

Naravno, nije propustio priliku da isproziva kolege.

"Morate se ponašati u interesu drugih. Ne možete igrati na stolu, grabiti novac po Evropi ili pokušati da napravite neku egzibiciju od koje ćete zaraditi 'brzi' novac. To je sebično, mislite na druge – o tome se radi kod ovog virusa. Ne zanima me na kojem se mestu na rang listi nalazite ili koliko novca imate. Ponašajte se odgovorno. Za one koji su se ponašali sebično i kršili pravila, kažem vam srećno. Igrajte na sopstveni rizik, nemam problem s tim", dodao je Australijanac.

Kirjos je očigledno mislio na Novaka Đokovića i njegovu organizaciju Adria tour-a, kao i na učesnike ovog turnira, koji su već bili na meti kritika kontroverznog tenisera iz Australije.

Podsetimo, US open je na programu od 31. avgusta do 13. septembra.

