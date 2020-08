IMATE JEDNU ŠANSU DA DOKRAJČITE NOVAKA, AKO JE UPRSKATE... Kakav omaž ATP tura najboljem srpskom i svetskom teniseru!

Tekst pod naslovom "Đoković, kralj spašenih meč lopti" počinje brutalnom rečenicom:

- Morate da dokrajčite Novak Đokovića kada vam se ukaže šansa. U suprtonom će svetski reket broj 1, ne samo dobiti taj meč nego i osvojiti ceo turnir.

U nastavku autori podsećaju na broj titula koje je Nole osvojio u karijeri, a zatim navode i precizne podatke zbog koji su Srbina prozvali kraljem meč lopti.

- Na sedam turnira je spasao bar po jednu meč loptu, a onda je stigao do trofeja. Beč 2007, Bazel 2009, US open 2011; Šangaj 2012, Doha 2017, Vimbldon 2019. i Dubai ove godine, turniri su na kojima je Nole stizao do trona posle dramatičnih mečeva.

- To je kao da ste na ivici provalije. Znate da nema povratka i morate da preskočite i pokušate da pronađete način da preživite. Molite se za najbolje i verujete da to možete da uradite - rekao je Nole na zadatu temu, pa zaključio:

- To je stvar trenutka. U redu, jedan poen do kraja, jedan udarac do kraja. Nema nazad. To je to. Prihvatim situaciju i pokušam da izvučem najbolje iz nje.

Kurir