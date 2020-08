HRVATI OBOŽAVAJU ĐOKOVIĆA! ON JE NAŠ! NAPADAJU GA SAMO FUKARE I MINORNI! Reči Zdravka Mamića odzvanjaju regionom!

Kontroverzni fudbalski funkcioner iz Hrvatske, Zdravko Mamić, prokomentarisao je brojne napade i kritike kojima je bio izložen najbolji teniser sveta Novak Đoković zbog organizacije Adria tour-a.

Mamić je bio gost u popularnom podkastu "Sportlight" i tom prilikom se dotakao teme koja je nedeljama bila u žiži svih svetskih medija - Novak Đoković i Adria tour.

Nekadašnji prvi čovek Dinama iz Zagreba stao je u odbranu srpskog tenisera, istakao je da je njegov veliki navijač i da mu se divi.

"Kada su moje ćerke gledale Đokovića kako se penje na listi, one nisu spavale danima. Đoković je naš. Ne samo Đoković, i Džajić je moj, Zeka je moj, Maljković je moj, Mirko Sandić, selektori, igrači… To su ljudi za koje sam ja navijao i veselio se. Prema tome, Đokovića nema šta ko da brani. On je broj jedan u svetu od osam milijardi ljudi, u svetu gde svi žele da budu Đoković. Sve žele da budu na njegovom mestu", rekao je Mamić.

Mamić ističe da je Novak uradio mnogo za Hrvatsku.

"Čovek dođe u Hrvatsku u sred sezone da promoviše hrvatski turizam, radost, igru, sport i primer mladima i onda bi neko trebalo da ga napada. Ali, da ne damo značaj fukarama malim i minornim, Hrvati obožavaju Đokovića i to ne samo njega, već i poštuju svaki srpski uspeh. Ako srpski turista dođe u neki grad u Dalmaciji i neka poremećena osoba mu probuši gume na kolima, nepošteno je reći da su svi Hrvati fašisti. To nije istina. Ja znam na hiljade ljudi iz Srbije koji dolaze u Hrvatsku, koji su dočekani kao kraljevi i koje Hrvati poštuju", kaže bivši čelnik Dinama.

Kurir sport/Sportklub

Kurir