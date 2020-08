NEMA MRDANJA! NOVAKA OBEZBEĐENJE ČUVA 24 SATA, PRATE SVAKI NJEGOV KORAK! Evo kako izgleda Đokovićev život u "MEHURU"

Učesnici Sinsinatija i US opena smešteni su u posebnom "mehuru" kako bi se ispoštovale stroge mere zaštite koje su doneli organizatori turnira.

Goran Ivanišević, trener najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, otkrio je u kakvi uslovima je smešten tim srpskog tenisera i kako izgleda njihova svakodnevnica u Njujorku u vreme pandemije virusa korona.

Ivanišević je na svom Instagram profilu objavio zanimljiv video iz popularnog "mehura" u Njujorku.

"OK ljudi, imamo slobodan dan. Tu je i moj prijatelj Žarković. U ovom lepom meghuru smo izolovani i klonimo se problema. Ovo je naše obezbeđenje, čuvaju nas 24 sata. Ne možemo da mrdnemo bez njih. Kao što vidite prate nas i kada izađemo ispred kuće", rekao je Ivanišević.

Podsetimo, zbog izuzetno teške situacije epidemiološke situacije, turniri u Njujorku se igraju bez prisustva publike, a svi učesnici smešteni su u "mehur" i ne strogo im je zabranjeno da napuštaju kompleks.

"Zdravo opet, evo me pod drvetom, i dalje šetam, naše obezbeđenje je tamo iza nas, ali to je ok, ipak uživamo i da, provedite lepo dan svi, pozdrav iz Njujorka", dodao je legendarni Hrvat.

Sinsinati startuje 22. avgusta, a Novak je slobodan u prvom kolu. Od 31. avgusta do 13. septembra na programu je US open. Oba turnira održaće se u Njujorku.

