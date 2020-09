NOVAK NE DOŽIVLJAVA SEBE KAO TRINAESTO PRASE SPORTA! ON JE DŽIN Nole će TEK SAD uništiti Federera OVO JE GORIVO ZA NJEGA

Australijski novinar Fil Luton dao je izuztno zanimljivo viđenje aktuelne situacije sa Novakom Đokovićem.

Diskvalifikacija najboljeg tenisera sveta sa US opena i dva dana je tema broj jedan u svetu sporta.

Novak je izbačen sa turnira jer je na meču osmine finala slučajno pogodio linijskog sudiju lopticom. Šokantno izbacivanje srpskog asa sa Gren slema izazvalo je brojne rekacije u čitavom svetu. Tako je svoj sud o ovom događaju dao i australijski novina Fil Luton.

Australijanac je ubiđen da će ova odluka dodatno motivisati Novaka u budućnosti.

"Umesto da vidi nekoga koga doživljavaju kao sportsko "trinaesto prase", koji očajnički želi da ga prihvate i van sportskog terena, on vidi modernog džina sa jednim fokusom, koji je uspeo uprkos rastućim salvama kritika", piše Luton.

Novak je u 2020. često bio na meti kritika zbog svojih odluka i javno izrečenih stavova. Zasmetala im je njegova izjava o vakcinama, organizacija Adria tour-a, izlazak iz Saveta tenisera, formiranje nezavisnog sindikata PTPA...

Incident koji se dogodio na US openu samo je doprineo da ga Zapad gleda kao "lošeg momka", ali Luton je uveren da će Novak to pretvoriti u svoju prednost na terenu.

"Istina je da će to podneti bez da trepne i sve će to pretvoriti u svoju prednost. Đoković će nesumnjivo iskoristiti taj pristigli vagon kritika kao gorivo na putu ka svom cilju da prestigne rekord Rodžera Federera sa 20 Grend slem titula. Kada se to desi, a hoće, Đoković će moći da odgovori svojim anti-fanovima samo pokazivanjem na večnu listu, to je najbrži odgovor", zaključio je Australijanac.

Kurir sport

Kurir