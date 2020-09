NA DANAŠNJI DAN NOLE JE AMERIKU BACIO NA KOLENA: Dok mu je PUBLIKA ZVIŽDALA, Đoković je ljubio pehar US Opena (VIDEO)

US OPEN

Na današnji dan 2018. godine najbolji teniser planete Novak Đoković osvojio je US Open.

To je bio treći trofej sa ovog takmičenja u njegovoj blistavoj karijeri.

Đoković je do 14. Grend slem titule stigao pobedom nad Huanom Martinom Del Potrom rezultatom 3:0 (6:3, 7:6(4), 6:3).

Finale na stadionu "Artur Eš" u Njujorku je trajalo tri sata i 15 minuta.

Prvi set je počeo bez brejka, sve do osmog gema. Tada je Đoković napravio volšeban preokret. Delpo je osvojio prva tri poena na svoj servis, a zatim je Đoković nanizao pet poena zaredom i oduzeo servis rivalu. Odmah zatim je rutinski potvrdio brejk i osvojio set.

Drugi set će ući u anale tenisa. Ne samo da je trajao više od sat i po, već je viđeno sve dobro i loše što prati tenis. Srpski as je već u trećem gemu oduzeo servis Argentincu, a zatim ga i potvrdio. Kada se činilo da će lako rešiti i ovaj set u svoju korist, u meč se aktivno uključila publika i konstantnim provociranjem uspela u nameri da dekoncentriše Đokovića. Del Potro je to iskoristio da napravi brejk za 3:3, a do kraja seta nije bilo brejka. Ušlo se u taj-brejk gde je Del Potro imao prednost mini brejka na početku. Međutim, Novak se revanširao, oduzeo poen rivalu za 5:4, a zatim na svoja dva servisa osvojio poene za kraj drugog seta.

Do prvog brejka u trećem setu je stigao Đoković, i to u četvrtom gemu. Međutim, Del Potro se vratio odmah u narednom gemu. Ali, Argentinac nije izdržao dugo. Đoković je u osmom gemu ponovo oduzeo servis rivalu, a zatim rutinskim servisom stigao do veličanstvene pobede.

Ali ono po čemu će biti upamćen ovaj meč jeste i publika koja je navijala za Argentinca, ali žestoko protiv Novaka.

"Atmosfera je bila sjajna, navijači su obojici dali poštovanje koje zaslužuju", gospodski je Đoković opisao publiku.

