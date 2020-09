SRAMNA OPTUŽBA ŠVAJCARCA: Đoković radi po nečijem NALOGU! Nema kraja BEZOBRAZLUKU Novakovih protivnika!

Diskvalifikacija Novaka Đokovića sa US opena i dalje je glavna tema svih svetskih medija.

"To je prosto neverovatno loša sreća. Svi se slažu da nije bilo namere, ali, naravno, pravilo je prekršeno i ispravno je izbačen sa turnira, ali svakako da je to brutalno po njega. Moralno, nije to zaslužio", rekao je predsednik tensiskog saveza Švajcarske Rene Štambah u opširnom itervjuu za švajcarski Blik.

"Sada se digla prašina jer je Novak prvi u svetu i igra toliko dobro, verovatno najbolje od svih. Zato se drugačije gleda. Da je 125. na ATP listi, ne bi ga bilo po naslovnim stranama. Kada je toliko pažnje usmereno na vas i kada ste nesumnjivo broj jedan, onda ne možete sebi da dozvolite ovakve stvari. Svi smo kao tinejdžeri bacali rekete, ali tad smo bili mladi i nezreli, to ne može da se kaže za Đokovića. On je zreo i zna pravila. To je samo bio incident", rekao je Štambah i nastavio:

"Ne može sve da se svodi na to. Neke greške su mogle biti izbegnute, kao što je plesanje bez majica u noćnom klubu na Adrija turu. To je trebalo izbeći. A što se tiče nove asocijacije, to je neshvatljivo razdvajanje u trenutku kada treba da budemo ujedinjeni. Ovo nije vreme za porodične svađe, nego da budemo ujedinjeni i pokažemo solidarnost. Pitam se, ima li neke skrivene namere iza toga? Šta Đoković i društvo žele da postignu time. Ko ih podržava?",

On smatra da Novaka kontrolišu "moćnici iz senke" rekavši da je u njihovo ime osnovao asocijaciju igrača.

"Pa, teško je objasniti da profesionalac koji je život posvetio sportu i ima porodicu ima vremena da osnuje sportsko-političku agendu. Nema sumnje da postoje namere i moćnici iz senke. Ali, ne znam odakle dolaze i ne znamo ko su", reče Štambah.

Švajcarac je ipak imao pretpostavku ko su ti "moćnici".

"Mogu biti menadžeri organizatora turnira ili ko god. Vrlo dobro poznajem njegovog strica Gorana, on ima političku ulogu, on je potpredsednik srpskog saveza i vrlo je aktivan međunarodno, kandidovao se za bord ITF-a 2019. A pogledajte šta su igrači u ATP uradili u poslednjih 10 godina, pre svega što se tiče novčanih nagrada. Sada, na primer, kada neko izgubi u prvom kolu US Opena dobije 61.000 dolara. Pre 10 godina to je bilo 19.000", ističe Štambah.

