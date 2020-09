PRESREĆAN ZBOG PRVE TITULE! Kecmanović: Dokazao sam sebi da mogu da napravim rezultat koji želim! FOTO

Do naslova šampiona i prve ATP titule u karijeri Miomir je stigao savladavši već na prvoj prepreci čuvenog Japanca Nišikorija, Australijanca Tompsona, zatim Argentinca Delbou, u polufinalu Švajcarca Hulsera i na kraju za sam tron Nemca Janika Hanfmana 6:4, 6:4. Trijumf u Kicbilu Kecmanoviću donosi skok na 37. mesto ATP liste.

“Izuzetno sam srećan i zadovoljan osvajanjem moje prve ATP titule. Dodatno me raduje da sam to uspeo da učinim baš sada i u Kicbilu, u ovom teškom trenutku za sve nas igrače zbog pauze koje je izazvala pandemija virusa korona, kao i to što sam do ovog trofeja stigao na šljaci koja i nije moja omiljena podloga. Dokazao sam pre svega sebi da mogu napraviti rezultat koji želim i za koji sve ove godine konstantno radim na sebi i treniram. Put do titule u Kicbilu nije bio lak, iskreno nisam puno ni očekivao od ovog takmičenja na koje sam stigao iz druge vremenske zone i sa druge podloge, iz Njujorka i US Opena u Austriju, sa betona na šljaku. Išao sam korak po korak bez ikakvog pritiska i rezultat je tu, što mi daje dodatnu motivaciju da nastavim da radim još jače i ostvarim rezultate koje sam sebi zacrtao još kao junior. Ovu titulu posvećujem mojim roditeljima, koji su zaslužni za sve moje uspehe, bez kojih ne bi bio tu gde jesam, mama I tata volim vas” – kaže Kecmanović.

foto: Privatna arhiva

Za slavlje nema vremena, Miomir je odmah nakon dodele pehara krenuo put Rima gde ga očekuje učešće na turniru iz Masters serije. U prvom kolu protivnik će mu biti još jedan Japanac, ovaj put Nišioka Jošihito, možda je to znak za novi šampionski put.

“Da, ponovo startujem protiv Japanca, u Kicbilu prvo kolo sam igrao protiv Nišikorija, sada me čeka Jošihito. Nemam vremena za odmor, neće biti lako, ali šta je tu je, takav je ovaj naš posao i ako želiš dobar rezultat nemaš prostora za razmišljanje o tome da se nisi dovoljno odmorio, prilagodio, već moraš da se uhvatiš u koštac sa zadatkom koji je pred tobom, daš sve od sebe, sa uvek jasnim ciljem ispred sebe, pa šta Bog da, šta bude biće. Mogu samo reći da sam jako radujem što ću igrati moj prvi glavni turnir Mastersa u Rimu, jednog od najlepših takmičenja na šljaci i to će mi biti motivacija više da nastavim putem kojim sam krenuo u Kicbilu. Nakon Rima odlazim u Pariz na Rolan Garos” – objašnjava Miomir.

Pauzu na teniskoj sceni, koju je iznedrila pandemija virusa korona i pogodila ceo svet u svim strukturama društva i života, kao i većina teniskog karavana Kecmanovoć je proveo u izolaciji, najpre na Floridi, čekajući prvu šansu da doleti u rodni grad, a kada se ta šansa ukazala odmah je doleteo u Beograd gde je proveo više od dva meseca.

“U Beogradu nisam bio od decembra sve do juna, punih sedam meseci, beskrajno sam se bio uželeo roditelja, porodice, prijatelja. Svaki dan sam se budio sa željom da čujem vest da su granice otvorene i da konačno mogu krenuti kući. Sve je bilo stalo, svi smo bili kao u nekon vakumu ne znajući šta donosi dan, a šta noć. Moram da kažem da sam impresioniran kako su hrabro i bezuslovno medicinski radnici širom sveta, a pre svega kod nas, danonoćno neumorno pomagali bolesnima, ne pitajući se šta će biti sa njima, a među tim herojima bili su i moji roditelji čiji je poziv upravo taj, da stalno iz dana u dan spašavaju ljudske živote i beskrajno sam ponosan na njih kao i sve njihove kolege. Dolaskom u Beograd nastavio sam da treniram i kao i svi ostali igrači sa nestrpljenjem čekao sam informaciju kada gde i kako se nastavlja sezon. Ono što je bilo najlepše u toj pauzi je to što sam konačno nakon dugog niza godina proveo više od dva meseca sa mojom porodicom, što me je preporodilo i fizički i psihički, dobio sam novu energiju za nastavak ovog mog profesionalnog puta”.

Pripada generaciji mladih teniskih asova koje zovu i „next generation of tennis superstars“, što je i potvrdio osvajanjem najvećih teniskih takmičenja za juniore i time što je dve godine bez prekida bio juniorski “broj 1” na planeti. Sada je najmlađi teniser u top 50 uz Kanađanina Alijasima. U 2019. još kao tinejdžer upisao je četvrtfinale Indijan Velsa, pobedu nad tada 5. teniserom sveta Zverevim, odigrao i prvo ATP finale u karijeri (Antalija, trava), polufinale NextGen turnira na kraju sezone koji okuplja najboljih osam igrača sveta do 21 godinu. Rođen je 31. avgusta 1999. u Beogradu, neposredno po završetku NATO agresije nad Srbijom. Istajan i nepokolebljiv konstantno je u znoju lica svog pomerao granice, dokazaujući i sebi i drugima da je sve moguće.

Kako Miomir vidi nastavak nepredividive 2020?

“Vidim je kao i svaku drugu godinu i vreme, radno. Samo nas rad, konstantan i veliki rad može spasiti i voditi kroz život putem kojim idu šampioni. Svestan sam toga, želim da idem tim putem, zato ću i nastaviti da dajem svaki dan sve od sebe i gledam pozitivno na sve ono što dolazi”.

Turnir u Kicbilu 2019. osvojio je Austrijanac Dominik Tim, sada ga je na tronu zamenio naš mladi as Miomir Kecmanović.

