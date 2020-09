AMERIKANAC ODUŠEVLJEN NOVAKOVIM PONAŠANJEM: Odservirao je AS celom svetu, Đoković je čista KLASA!

Ipak nekim američkim medijima mnogo bitnije od toga je reakcija Novaka nakon što je nenamerno pogodio sudinicu loptom.

Povodom toga osvanuo komentar u "Vašington egzamineru", a pisao ga je Kvin Hiljer.

Prenosimo ga u celosti.

"Teniski superstar Novak Đoković skupo je platio trenutak relativno male frustracije, ali je to podneo kao pravi džentlmen. Sa pravom je izgubio šansu da sada osvoji titulu koja bi mu bila ključna za njegov teniski rezime, ali bi trebalo da dobije više navijača zbog svog sportskog duha.

Đoković, sa 17 grend slem trofeja, juri Rafaela Nadala (koji ima 19) i Rodžera Federera (20) u toj trci za hvalisanjem ko je najbolji teniser na najvećim turnirima u istoriji ovog sporta. Uz Nadala, koji nije došao zbog straha od Covid-a, i Federera (povređen) koji su odsustvovali sa ovogodišnjeg US Opena, a Đokovićevu dominantnu igru tokom cele godine, Srbin je delovao kao siguran osvajač ovog pehara.

Međutim, pred kraj prvog seta osmine finala protiv Pabla Karenja Buste, a Španac je tada igrao prelepo, Đoković je u jednom trenutku nezgodno pao i bolno povredio rame.

foto: Printskrin

Nekoliko poena kasnije, Busta je napravio brejk za 6:5. Dok je odlazio van terena kako bi promenio stranu, nezadovoljni Đoković je lopticu koja mu je ostala, bila višak, udario. I to za nijansu prejako. Uputio ju je ka zadnjem delu igrališta, a da nije direktno pogledao gde će otići. Nažalost, loptica je pogodila linijskog sudiju u grlo, ona se borila za vazduh, a uz modricu je morala da napusti teren zbog ukazivanja lekarske pomoći.

U skladu sa pravilima tenisa, Đoković je diskvalifikovan sa turnira "jer je namerno udario lopticu na opasan ili nepažljiv način, ne razmišljajući ili zanemarujući posledice". Niko, pa i Đoković, izgleda da ne spori da je diskvalifikacija bila adekvatna.

U Đokovićevu odbranu, videli smo igrače, stotinama puta, kako šalju te loptice ka kraju igrališta, često mnogo jače i nervoznije od onoga što je Đoković uradio. Zaista, videli smo i mnogo puta da igrači šalju loptice čak na tribine, a oni dovoljno stari sećaju se tenisera kao što su Ilie Nastase, Džon Mekinro i Džimi Konors koji su takvo ponašanje začinjavali i psovkama.

Đoković nije uradio ništa od toga. Naprotiv, čim je čuo krik sudije - potrčao je ka njoj, izvinio se najiskrenije i, pozvavši pomoć, ponudio se da pomogne, koliko je to bilo moguće. Kada su zvaničnici turnira sišli na teren, mirno je rekao kako on gleda na celu situaciju, ali kada su mu saopštili da mora da bude diskvalifikovan, nije podivljao. Naprotiv, odmah je krenuo ka Karenju Busti da mu stegne šaku

foto: Profimedia

Kasnije je na divan način, kakav se samo mogao zamisliti, sačinio sledeće saopštenje:

'Cela ova situacija me je ostavila zaista tužnim i praznim. Proverio sam sa sudijom i upravom turnira, rekli su mi da je, hvala Bogu, ona dobro. Izuzetno mi je žao što sam joj priredio toliki stres. Tako nenamerno. Tako pogrešno. Što se diskvalifikacije tiče, moje je da se vratim radu na sopstvenom nezadovoljstvu i preokrenem sve ovo u lekciju iz koje ću uzrasti i kao teniser, i kao ljudsko biće. Izvinjavam se US Openu i svima koje je pogodilo moje ponašanje. Veoma sam zahvalan svom timu što mi je bio čvrsta stena, pravo uporište, a i mojim navijačima, koji su uvek uz mene. Hvala vam i... jako mi je žao'.

foto: EPA/JASON SZENES

Nijedna reč protesta ili žaljenja. Čista klasa.

Za razliku od njegove dvojice najvećih rivala, Đoković retko kada ima masovnu podršku publike. Iako pokazuje pravi sportski duh, nešto u njegovim izrazima lica ili pokretima tela izgleda da je navijačima manje atraktivno od Federerove elegancije ili Nadalovog srčanog truda. Pa opet, van terena, Đoković je konstantno viđen kao neko ko ume da razmišlja, ko ima vrcav um, ko je topla osoba i izuzetno dobrotvorne naravi. On je šampion koji zaslužuje mnogo više ljubavi publike nego što je dobija.

Pa, ovoga puta je zabrljao, iako nenamerno, ali da je lopticu poslao pola metra u drugom pravcu, najgora stvar koja bi ga zadesila bilo bi upozorenje, a on bi verovatno nastavio ka svojoj četvrtoj tituli US Opena. To što je prihvatio kaznu sa uzvišenim izvinjenjem je odlika klase koju je je svega nekoliko tenisera imalo, i to pre četiri decenije.

Trka Novaka Đokovića za grend slem rekordom je sada postala malo teža. Ali, kada se o trci da postane favorit navijača tiče, upravo je odservirao as", zaključuje Kvin Hiljer iz "Vašington egzaminera".

Kurir sport

Kurir