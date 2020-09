NOVAKA OČEKUJE PAKAO U BORBI ZA BROJ 1 NA KRAJU SEZONE: Nadal i Tim spremaju Đokoviću zasedu u Parizu i Londonu!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 286. nedelju kao prvoplasirani na ATP listi.

Novak se tako izjednačio sa legendarnim Pitom Samprasom na drugom mestu po broju nedelja provedenih na poziciji broj 1. Ispred njega je samo Rodžer Federer, koji je 310 nedelja bio najbolji na svetu.

Računica pred start sezone na šljaci govori da Đokovića očekuje pakao u nameri da osigura prvo mesto na kraju sezone.

Novak je siguran na 1. mestu do kraja Rolan Garosa, čime bi praktično stigao do 290 nedelja na vrhu ATP liste.

Zbog novog sistema koji je ATP uveo, tokom korona virusa nema gubljenja bodova, pa teniseri mogu samo da uvećavaju broj bodova do kraja godine.

Prema sadašnjem rasporedu, tenisere do kraja godine očekuju masters u Rimu (1.000), Rolan Garos (2.000), masters u Parizu (1.000) i završni masters u Londonu (1.500). Potencijalnih 5.500 poena do kraja godine, naravno uz uslov da se teniseri ne odluče za neke manje turnire iz klase 500 ili 250.

Najjednostavniji, svakako i najlepši scenario je onaj koji kaže da bi Novak titulama do kraja sezone, a tu se posebno ističe Rolan Garos, definitivno obezbedio prvo mesto na kraju godine i tako značajno smanjio zaostatak za Federerom.

Novak pred sobom ima dva velika problema - Rafaela Nadala i Dominika Tima, igrače koji su igrali finale na poslednja dva Rolan Garosa.

Đoković trenutno ima 10.860 bodova, što je 1.010 više u odnosu na Nadala, pa bi mu 2.000 iz Pariza dalo ogromnu prednost.

Dominik Tim je titulom na US Openu dobio 2.000 bodova i sada je na samo 725 bodova iza Nadala, a 1.735 od Novaka. Austrijanac neće igrati Masters u Rimu, pa je to prilika da Đoković i Nadal dođu do novih bodova i još veće prednosti u odnosu na Tima.

Međutim, ukoliko Nadal osvoji titule u Rimu i Parizu na Rolan Garosu, definitivno će preteći Novaka, pa će odlučivati tvrda podloga u Parizu i Londonu u novembru.

U svakom slučaju očekuje nas uzbudljiv finiš sezone, verujemo bez promene na vrhu liste.

