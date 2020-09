DŽUMHUR BESAN ZBOG IZBACIVANJA SA ROLAN GAROSA: Boli me jer pravila nisu ista za sve, posebno za Federera i Nadala

Damir Džumhur, najbolji bosanskohercegovački teniser, neće nastupiti na ovogodišnjem Rolan Garosu zbog zabrane, pošto je utvrđeno da je njegov trener Petar Popović pozitivan na korona virus.

Džumhur je potvrdio da razmišlja o tome da pravdu potraži na sudu.

"To me boli, jer nisam dobio da se takmičim na turniru koji mi je drag i kojeg veoma volim. Naravno, sada jednostavno osećam potrebu da ako se ispostavi da je moj trener bio lažno pozitivan, da tražimo pravdu. Nije to ono što će nas upotpunosti zadovoljliti. Nadamo se da ćemo nekako zadovoljiti pravdu i bitna stvar", kazao je Džumhur.

Džumhur se zatim dotakao najboljih tenisera.

"Šta bi se desilo da je ovo slučaj Rafaela Nadala ili Rodžera Federera? Da li bi Nadala ili Federera izbacili s turnira, jer im je trener na jednom testu bio pozitivan? To nas jako boli, jer nisu pravila ista za sve. Čisto sumnjamo da bi nekog od velikih imena izbacili sa turnira. Te činjenice moram prihvatiti. Već danas ću čekati novi test koji je trener uradio i videću sa advokatima šta je najbolje. Drago mi je da sam dobio podršku Novaka Đokovića, koji me nazvao i rekao da je tu uz mene, i da je tu na raspolaganju. Videćemo test kakav bude danas, možda se nešto pozitivno desi", kazao je Damir Džumhur u razgovoru za Radiosarajevo.

Kurir sport

Kurir