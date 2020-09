DEŠAVANJA NA US OPENU DAĆE NOVAKU SNAGU I OSVOJIĆE SVE! Mats Vilander promenio ploču i nahvalio Noleta kao NIKADA DO SAD!

"Mislim da će ući sa stavom: "Pokazaću svima da ne moram da se naljutim, mogu da pobedim i bez toga". Zapravo, da je osvojio Ju-Es open navijači koji vole Federera bi rekli: "Ne računa se, Rafa nije učestvovao i vladala je korona". Naravno, nadam se da Novak neće pogoditi nikoga u lice na Garosu. To je bio nespretan i nesrećan događaj. Prekršio je pravila i kažnjen je zbog toga. Žena je sada dobro i znamo da se tako nešto ne sme uraditi ponovo", rekao je Vilander u razgovoru za Novosti.

Šveđanin je izneo i procenu da li bi Novak osvojio US Open da nije diskvalifikovan.

"Mislim da bi pobedio, ali bi imao problema protiv Dominika Tima u svakom slučaju. Nisam siguran da je Novak uživao na turniru, on voli da igra pred navijačima. Rafa bi bio zadovoljan i bez publike. On je više čovek za borbu prsa u prsa. Federer bi se dobro snašao. Kod njega se sve svodi na njega samog i pogađanje dobrih udaraca, pokušaja da se taktički nadmudri protivnik, ali bez strasti i logike. Novak ima jednodimenzionalnu taktiku, mislim da mu to ponekad dosadi: 'Pobediću ovog momka 6:2,6:2, ali ne želim da ostajem ovde duže nego što je potrebno'. To se upravo desilo u meču protiv Karenjo-Buste i to ga je iznerviralo. Novak uživa da igra pred publikom, potrebni su mu navijači da bi prikazao najbolju igru, da budem iskren".

Kurir sport / Večernje novosti

Kurir