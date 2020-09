NOVAK OPET O KORONI: Đoković kritikovao Rolan Garos i nepravdu prema Džumhuru

"Da, testiran sam. Testirali su me nekoliko puta u Rimu, pa pre dolaska u Pariz, pa onda kada sam došao ovde, gde sam bio u karantinu pre nego što su stigli rezultati. Pratiću instrukcije koje svi imamo i testiraće me kao i sve ostale, na svakih četiri, pet dana. Uprkos tome što imam anti-tela moraće da bude tako. U Njujorku nisam testiran posle prvog testa, kada sam bio negativan, i to je bilo to, zbog anti-tela. Ali, u Evropi je drugačije. U Rimu sam morao da budem testiran na svakih par dana, isto je u Parizu. Svaka zemlja ima drugačiji pristup testiranju na koronavirus. Ne razmišljam o tome da li i dalje imam virus u sebi, testiran sam mnogo puta (negativno) od kada sam dobio virus. I dalje se ne zna da li virus može da vam se vrati nakon što ga dobijete. Ima mnogo nesporazuma, neke zemlje tvrde jedno, neke drugo... Mi moramo da pratimo pravila, ona su dosta striktna u Francuskoj, ali mislim da mora da bude tako. Zahvalan sam kao teniser što mogu da igram tenis i da se takmičim za još jedan Grend slem", izjavio je Đoković.

Novak je u priči o informacijama koje kruže o koronavirusu istakao nešto o čemu se ne priča dovoljno.

"Mislim da postoji velika konfuzija u svetu, ja nisam medicinski stručnjak ili sam iz te oblasti, ali ovako, sa strane kao neko ko posmatra šta se događa, ima puno različitih mišljenja okotoga. Šta je ovaj virus, da li je virus, koliko je jak, da li je toliko opasan illi nije, koje su mere da bi se borili sa virusom... Ima pregršt informacija i na jednoj i na drugoj strani spektra, tako da... Ja mislim da je generalno većina stanovništva sveta veoma zbunjena količinom informacija, što se dobija preko zvaničnih što preko alternativnih medija. Ja nemam neki izraženi stav o tome, ne mogu stručno da pričam, ali ono što meni smeta što ne vidim kako pričaju mediji u svetu o tome kako može da se ojača imunitet. Samo se priča o merama predostrožnosti, to smo svi napamet naučili, ali ne čujemo stručna lica o tome kako ojačati svoj imunitet, kroz ishranu, dobar san, vežbe disanja i tako te stvari. Postoji razlog zašto se to ne deli, očigledno. Ja mislim da bi to poslužilo ljudima jer su u strahu. Toliko različitih informacija drži ljude u strahu i to je normalno", ispričao je Novak novinarima putem virtuelne konferencijske sale.

Za razliku od Njujorka gde je imao opciju da iznajmi kuću u kojoj će odsedati tokom turnira, na Rolan Garosu mora da bude smešten u određenom hotelu sa svim ostalim učesnicima.

"Odsedam kao i svi, u tom zvaničnom hotelu koji je određen za učesnike turnira. Nisam znao da možeš bez pratnje da izađeš van kluba do mesta gde treniramo i da izađeš na ulicu. U hotelu imamo pratnju, imamo ljude na svakom spratu koji gledaju šta se događa. I ovde imamo obezbeđenje koje te prati, verovatno da vide gde se krećeš itd. Ne znam da li je to slučaj samo za top igrače ili za sve igrače. Pretpostavljam da je njima teško da obezbede količinu ljudi koji će da prate toliko igrača koji se ovde nalaze. Pravila jesu nedefinisana, ne samo u Francuskoj već svugde u svetu. Ja moramo da se pridržavam svih pravila koja su postavili kako bih igrao turnir, a ja stvarno želim da igram turnir", rekao je Đoković.

Dotakao se Đoković i teme Damira Džumhura, koji je izbačen sa turnira jer je njegov trener Petar Popović dobio pozitivan test na koronu. Bosanskohercegovački igrač je u međuvremenu najavio tužbu, a Popović dan ili dva kasnije dobio negativan test.

"Sa Džumhurom je ispala situacija koja je krajnje nekorektna. Ne samo sa njim, čuo sam i da je Verdasko odstranjen iz žreba. Bio je u Hamburgu negativan, danas je bio pozitivan... Nije mi jasno zašto se ne dozvoli igračima tj. pozitivnim da nakon 24h imaju još jedan test. Mogu da sačekaju u sobi i da vide da li je lažno pozitivan test ili onaj pravi. Mislim da bi to logički trebalo da bude slučaj, da se dozvoli igračima da vide da li je pozitivan test ili nije. U Sinsinatiju dva igrača su izbačena sa turnira. Bili su pozitivni, a onda dva dana kasnije negativni, pa posle dva dana opet negativni. Ima mnogo lažno pozitivnih testova, kažu čak i do 50 odsto da nisu ispravni", priča Novak i dodaje:

"Nisam medicinski stručnjak pa da kažem šta je pravo a šta nije. Žao mi je za te igrače koji su došli, spremili se i bili negativni, a onda došli i bili pozitivni jer možda ti testovi nisu legitimni i bili su izbačeni, a posle dan, dva bili negativni. On se vratio sledeći dan u Srbiju i testirao se i bio negativan. Nije ni organizatorima lako, oni moraju da se brinu za stotine, hiljade testova dnevno, ali opet... To je velika stvar. Ako ima vremena treba igraču dati šansu, uraditi još jedan test, pa ako bude opet pozitivan - u redu".

