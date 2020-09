DISKVALIFIKACIJA SA US OPENA PROMENILA ĐOKOVIĆA: Novak otkrio šta će raditi sa LOPTICAMA na Rolan Garosu

Pre nego je govorio o njima Đoković je još jednom, na molbu novinara govorio o incidentu i diskvalifikaciji sa US opena istakavši da će definitivno u buduće više paziti kako udara lopticu.

- Više ću paziti kada udaram lopticu na terenu. To će mi uvek biti na pameti posle Njujorka. Naravno, pobrinuću se da ne ponovim tu grešku. Ali dogodilo se šta se dogodlio. Morao sam to da prihvatim i nastavim dalje. Bio je to šok za mene i za mnoge druge. Ali to je sport, to je život. Mislim da to neće negativno uticati na to kako se osećam na terenu. Osvojio sam turnir u Rimu prošle nedelje i nisam osećao nikakvu neprijatnost ili poteškoću u izražavanju emocija. Naravno, trudiću se da bude što manje negativnih reakcija. Ali ljudsko sam biće, imam mana kao i svi. Reakcije su tu jer mi je i dalje stalo, počeo je sa pričom Novak.

Novim lopticama se igra na Rolan Garosu, pitanje o tome nije zaobišlo ni najboljeg tenisera sveta.

- Prvi put ćemo igrati sa "Vilson" lopticama na šljaci. One jesu teške. Ali ima i do toga što je vrlo je hladno. Šljaka je teška i vlažna. To je što je, moramo da prihvatimo. Zato smo svi došli ranije, kako bismo se navikli na uslove.

Kurir sport

Kurir