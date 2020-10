MILOJEVIĆ ANALIZIRAO PORAZ NA ROLAN GAROSU: Mogao sam bolje, ali protivnik je iskusniji!

Milojević se osvrnuo na ključ poraza.

"Prvi set sam prvi napravio brejk, tu je neka moja nervoza stala na put, mislim da sam morao da budem mirnije glave. Prvi put je drugo kolo Grend slema. Drugi set sam odigrao mnogo bolje i smirenije, u trećem je on bio bolji a u četvrtom sam uspeo da uizborim taj brejk nakon brejka minusa, ali su presudile moje dve greške U nekim situacijama sam definitivno mogao da odigram bolje". Presudilo je i iskustvo protivnika rekao je Milojević posle meča.

Srpski teniser je na Rolan Garosu pružio mnogo ofanzivniju igru nego u dosadašnjem toku karijere.

"Da kažem, u nekim idealnim uslovima gledao bih da kopiram taj meč sa Filipom (Krajinovićem, kojeg je pobedio u prvom kolu). Mislim da generalno jesam ove godine radio najviše u ofanzivi servisa i forhenda. Uvek mi je prirodno bilo da se dobro branim i igram iz kontre, ali ovaj element je falilo. Mislim da se to već na Adrija turu videlo kao neka prezentacija toga što sam vežbao. Imao sam nepuna četiri meseca da na tome radim, igrao sam neke domaće turnire koji su mi pripomogli da te neke stvari primenimna meč. Mislim da nisam uspeo da dovoljno taj segment igre upotrebim protiv Bedenea. Naravno, on je servirao dosta precizno i jako bolje nego Filip (u prvom kolu), pa sam samim tim ja mnogo manje šanse imao u ritern gemovima. Voleo bih da sam iz forhenda uspeo da pravim veću štetu danas, ali nisam imao pripomoć u procenta prvog servisa da bih jednostavno mogao to da primenim. Veći deo svojih servis gemova sam bio u defanzivi što protiv ovako iskusnih igrača je uvek opasno".

Milojević je priznao da je osećao pritisak pred meč.

"Nadam se da neću morati da ponavljam neke stvari da bih ih savladao. Ovo mi je prvenac u vidu glavnog žreba Grend slema, nije to uticalo previše na mene u prvom kolu, sem možda u prvom setu kada je Filip vratio dva brejka zaostatka. Danas je možda bilo više tih momenata, nisam imao ni prilike da često igram sa ovako dobro rangiranim igračem. Naravno, tu je bilo i dosta tehničkih stvari koje su uticale na mentalni deo. Danas je jednostavno protivnik dosta čvrsto servirao, samim tim sam i ja morao da budem čvršći na servi i možda bih zbog toga bio opušteniji. To je možda bio ključ danas", objasnio je Nikola.

Otkrio je i dalje planove.

"Definitivno je plan da igram kvalifikacije za ATP turnire. Trenutno čekam da vidim kako će se razviti situacija u Sankt Peterburgu na ATP 500. Posle toga će biti ili Antverpen ili Keln, isto kvalifikacije. Posle toga Nur-Sultan, pa Sofija", podvukao je Milojević.

