NADAL NEMA NIKAKVE ŠANSE, NOVAK MU JE UŠAO U GLAVU! Ivanišević otkriva zašto je Srbin apsolutni favorit u Parizu!

Ivanišević je za Hrvatsku radio televiziju (HRT) govorio o aktuelnim dešavanjima na Rolan Garosu, favoritima za trofej, Novakovoj igri u glavnom gradu Francuske, ali i o čuvenom incidentu na US openu.

Goran nije sa Novakom u Parizu, jer su ranije napravili dogovor da Vajda i on podele turnire.

"U prvobitnom rasporedu ja sam trebao raditi Vimbldon i US Open, a on Australiju i Rolan Garos. Ne odlučuje Uno, to su sve laži, pokazao sam papir... ha ha, bilo je šteta što se neslavno i glupo završilo na US Openu", kaže Ivanišević.

"Sve je bilo super, osvojio je Sinsinati, odigrao odlično tri meča i onda se dogodila ta minuta i po u kojoj je sve što je moglo krenuti loše, krenulo loše od 5:4, 0:40 do onoga čelendža do pada na 5:5 i onda onaj nesrećni pogodak. Ja generalno nisam za diskvalifikaciju, ne zato što je Novak u pitanju, već mislim da je to prerigorozno", rekao je legendarni Hrvat.

Ivanišević je istako da su pravila glupa jer između namerno i nenamerno stoji znak jednakosti.

"Sudija mu je otvoreno rekao, opomenu ti ne mogu dati, znači mora ići diskvalifikacija jer kad osoba napusti teren i traži llekarsku pomoć to je odmah diskvalifikacija. Ja sam odmah znao. Ona je stajala ispod mene, nisam video gdje ju je pogodio, ali kada sam čuo uzvike znao sam da sutradan idemo kući", otkriva Goran.

Ivanišević ističe da je diskvalifikacija u Njujorku dodatno motivisala Novaka, koji je pokazao da ima neverovatnu mentalnu snagu.

"Dobra stvar je što je on toliko u glavi jak, on je pobednik. To je pokazao u Rimu. Osvojio je Rim uz ne najbolji tenis i to je super stvar za Rolan Garos gde je on po meni prvi favorit", smatra Hrvat.

Goran ističe da trenutni uslovi u Parizu idu na ruku srpskom asu.

"Gledamo Nadala i sve je isto kao uvek, ali nije isto. Ovo su perfektni uslovi za Novaka, ali za Nadala ne! Računam na Novak - Nadal finale u kojem, po meni Nadal nema nikakve šanse u ovakvim uvslovima, po ovakvoj zemlji i s Novakom koji mu je već ušao u glavu", tvrdi Ivanišević.

Hrvatski teniski stručnjak za svoj stav ima prilično čvrste argumente.

"On je doveo svoje telo, svoju glavu i pripremu do savršenstva. Sve se do detalja priprema, od taktike, tehnike, do ishrane i on se toga pridržava. To je najvažnija stvar jer ja se pola toga ne bi mogao pridržavati, ali on zna da ga to čini boljim, svaki dan hoće napredovati i jako je interesantno raditi s njim jer on traži da svaki dan bude nešto bolje, makar 0,00001 posto, ali mora se nešto pomeriti i takvu glavu ja još u životu nisam video", kaže Goran i dodaje:

"Ne samo u tenisu već opšte u sportu , takav mentalitet i takva glava... ali pomaže i to što je Balkanac. Kad se svako malo uključi Balkanac dodatno ga čini boljim jer celi svet je bio protiv njega i posle ovog Adria toura koji je bio fenomenalan i posle ovoga u Njujorku, ali opet je on odlučio "sad ću vam pokazati ko sam i šta sam"".

Kurir sport/HRT

Kurir