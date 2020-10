Kako je sama priznala, ne voli da remeti svog supruga tokom turnira i da mu skreće misli sa tenisa na koji je maksimalno fokusiran na svakom turniru.

foto: Profimedia

- Potreban mu je njegov prostor kada se takmiči, a sama ideja da se ja motam tuda i čekam ga po ceo dan već me zamara. To bi me ugušilo. A i on bi se brinuo za mene. Ne. Ako bih ga svuda pratila, mislim da postoji rizik da bismo prestali da se slažemo -pričala je popularna Ćiska pre nego je postala gospođa Nadal.

Kurir sport

Kurir