IVANIŠEVIĆ O PROZIVKAMA NADALOVOG TRENERA: Ne kajem se! Najlakše je reći biće šta bude, verovao sam da Novak pobeđuje

Bivši hrvatski teniser bio je siguran u trijumf Đokovića, a što je potvrdio i dan kasnije.

- Ja sam zbilja bio siguran da će Novak osvojiti ovaj Rolan Garos, Miljanu (Amanoviću) sam već neko vreme slao poruke u tom smeru. Možda sam malo preambicizono izjavio da Nadal nema šanse, ali stvarno sam mislio da je Novak favorit. Jeste da je to Rafina dnevna soba i da može da pobedi na Šatrijeu i kada igra najlošije, ali zaista sam bio uveren da je ovo godina da Novak osvoji Rolan Garos. Ipak, Novak nije bio na svom nivou, Rafa je odigrao perfektan meč i dobili smo takav rezultat. Nažalost, Đoković je tek počeo da igra na 2:3 u trećem setu, a tada je bilo prekasno. Tek tada je dao nazanke da bismo mogli da vidimo neizvesniji meč, rekao je Novakov trener.

On je potom upitan i da li se posle svega kaje zbog onoga što je rekao:

- Ne, ne, ne. Ja sam stvarno to mislio. Moje je pravo da izjavim ono što mislim i da verujem u svog igrača, da je ovo bila ta šansa i godina da Novak osvoji Rolan Garos. Ponavljam, malo sam preterao kada sam rekao da Nadal nema šanse, ali u tom trenutku sam davao prednost Novaku. To je tako, kažem direktno ono što mislim, nije ispalo tako i je.. ga, šta je, tu je. Eto, prošle godine pred Melburn sam rekao da su šanse 50-50, pa ga je Novak razbio. Najlakše je uvek reći ono na sigurno "biće šta bude", "pobediće bolji", ali rekao sam onako kako sam se osećao. Nadal je pokazao da to moje mišljenje nije bilo ispravno, to je to, idemo dalje.

Ivanišević je potom prokomentarisao i tok meča.

- Nadal ga je taktički i u svemu nadigrao, to je isto ono finale sa Australijan opena prošle godine – kao što je Novak njega tada 'ubio', tako je i Rafa sada uzvratio istom merom. Mnogo je bilo očekivanja, veliki ulog i, sa aspekta kvaliteta tenisa, poslednja dva velika finala koje su igrali bila su vrlo loša. Uzrok? Nisam siguran... Krenulo je sve loše, od 40-15 brejk, a kada Nadalu dozvoliš da se razigra na onom terenu, teško je vratiti se. Činilo mi se i da uslovi više odgovaraju Novaku, ali kao da se nije pojavio i Nadal ga je mleo, mleo, mleo, posle je bilo gotovo, nemoguće je vratiti se od 2-0 i brejka. Nadao sam se da bi moglo nešto da se desi na 5:4 u trećem, da imamo meč, ali teško.

Podsetimo, na reči Gorana Ivaniševića reagovao je trener Rafaela Nadala Karlos Moja, koji je rekao da je popularni Zec tako opteretio prvog igrača sveta.

"Dobro ga poznajem i razumem njegovu ulogu u ovome. Što se tiče nas u stručnom štabu Rafaela Nadala - nikada ne bismo rekli tako nešto", poručio je Moja.

"To je nešto što stavlja ogroman pritisak na igrača", zaključio je trener Rafaela Nadala.

Kurir sport / Sportklub

Kurir