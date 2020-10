MAREJ POMENUO SAMO DVOJICU: Pričao o najboljima svih vremena, a njega preskočio! Skandal u najavi

- Nisam gledao veći deo meča, bio sam na treningu dok se igralo. Pogledao sam malo pred kraj, bio je neverovatan meč - rekao je Marej.

Nadal je došao do 13. trofeja u Parizu i Marej smatra da je to najveći rezultat u istoriji tenisa.

- Naravno, on može da osvoji još nekoliko titula, pa da dođe do 14 ili 15 trofeja do kraja karijere. Sada je na jedan osvojeni Rolan Garos manje od ukupnog broja grend slemova koje je osvojio Pit Sampras. To je neverovatno, to je jedan od najvećih rekorda u tenisu, ako ne i najveći. Mislim da to niko nikada neće ponoviti, niti će biti blizu tog uspeha - rekao je Marej za britanske medije.

Uključio se Škot i u debatu o najboljem svih vremena.

- Ako ostanu zdravi i povuku se u isto vreme mislim da će se odlučivati između Rafe i Novaka - zaključio je Marej i ne spomenuvši Rodžera Federera.

Kurir sport

Kurir