NOVAK ĐOKOVIĆ JE BOLJI ČOVEK OD RAFE NADALA I RODŽERA FEDERERA! Reči ruskog tenisera odzvanjaju svetom

- Čini mi se da je Nadal bliži tom cilju nego Novak i da će on biti tensier koji će najviše osvojiti slemova. To je neko moje mišljenje, iako mnogi drugačije razmišljaju, smatraju da će to uraditi Đoković, zato što je mlađi. Ipak, ja dajem prednost Rafi – kazao je Hačanov.

Rus se osvrnuo i na odnos kakav ima sa čuvenom trojkom, napominjući da je tu Srbin bez premca.

foto: AP

- Sa svima imam odličnu komunikaciju, ali Federer i Nadal se ne zadržavaju previše sa vama u razgovoru. Tu je Novak uvek drugačiji, otvoreniji je i uvek spreman na razgovor i da popriča sa tobom o svim temama – zaključio je Hačanov.

