NOVAK JE IMAO NEKOLIKO ZAHTEVA: Direktor turnira u Beču otkrio detalje

Cilj srpskog tenisera je jasan - da završi 2020. godinu na prvom mestu, a eventualnom titulom u prestonici Austrije osvojio bi i 500 bodova, pa bi tako skoro sigurno ispunio očekivanja.

Direktor turnira u Beču Hervig Straka kaže da je Novak postavio određene uslove za učešće, ali objašnjava i da su se lako dogovorili.

- Đoković verovatno neće doći do kraja nedelje i ima nekoliko dodatnih želja. Kako bi sve funkcionisalo savršeno, mora da ima odgovarajuće okruženje, od hrane do fitnesa, to su stvari koje treba da ispunimo, ali sve je u redu. Nije bilo u pitanju ništa finansijske prirode. Brzo smo se dogovorili, Novak je jednostavno želeo da igra u Beču - rekao je Straka.

Nagađalo se da bi možda i Rafael Nadal mogao da učestvuje u prestonici Austrije pa da gledamo reprizu nedavnog finala Rolan Garosa.

- Razgovarao sam sa njim tokom ove nedelje, mislim da on neće doći - izjavio je direktor turnira.

Straka je nedavno rekao da bi Đokovića u Beč mogla da privuče trka za Federerovim rekordom i osvajanje novih bodova.

- To je bila i moja spekulacija i hvala bogu da se obistinila. Može da dobije 500 novih poena, tako da će svakako Novak biti maksimalno motivisan - objasnio je Straka.

