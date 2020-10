ISPOVEST NOVAKOVOG VODIČA SA BOSANSKIH PIRAMIDA: Hodao je bos i dao mi svoju britku sablju (FOTO)

Gostujući u emisiji Intervju, Osmanagić je otkrio gotovo sve detalje trodnevnog druženja i meditacije sa najboljim teniserom sveta.

- Imao sam veliko zadovoljstvo da ugostim Novaka Đokovića i njegovu suprugu Jelenu. Njega po drugi put. Prvi put došao je sredinom jula 2020. sa ocem Srđanom i majkom Dijanom, ovaj put je došao sa Jelenom, a sam je najavio da dolazi i treći put sa decom. Znači, Noletu se sviđa dolazak u srce Balkana i Bosne.

- Od one prve posete mnogi se sećaju njegovih izjava, imao je tri vrlo jake izjave. Prva je bila da "ako postoji raj na zemlji onda je to ovde", druga je bila: "da je obišao dosta energetskih mesta na planeti, ali da je ovo najjače" i dodao je naravno uz Rtanj. A treća je bila: "da su bosanske piramide, tuneli, energija tih misterioznih praistorijskih prolaza, kuća njegove duše", rekao je on na You Tube kanalu Balkan Info.

- Nakon vrlo naporna dva i po meseca, odlaska u Ameriku, US Opena, Sinsinatija, pobede u Rimu i dolaska u finale Rolan Garosa, nazvao me je i najavio se da će dan posle finala u Parizu doći u posetu i moja supruga Sabina i ja smo bili domaćini tri dana i proveli smo divna tri dana, moram da priznam. Nole, ipak, i pored velikog intertesovanja, većinu vremena je provodio sam sa nama tako da je mogao da se opusti, odmori i napuni baterije - ispričao je Osmanagić.

Novakov domaćin je otkrio kako su provodili vreme u Visokom.

- Ponovo smo išli kod mene na meditaciju, u naš muzej, u dolinu sunca, i u prolećnom parku smo nekoliko puta bili. Novinari nekada iz prikrajka prave fotografije, pa prave senzaciju. Jedna od instalacija kod nas se zove vodena staza za masažu stopala. To je 25 metara duga staza sa kamenčićima gde smo pustili hladnu vodu i zbilja kada hodate bosi, izujete se, uz one kamenčiće i vodu imate bolju cirkulaciju. Bolja cirkulacija - zdraviji smo. I naravno bez gume, nemamo nikakve posrednike između nas i naše majke zemlje, ništa ne može da bude osvežavajuće i zdravije.

- Međutim, fotoreporteri su uslikali Novaka kako hoda bos po toj stazi, po travi, pa po našem lavirintu ljubavi uz naslov: "Šokantno: Novak hoda bos na tri stepena" . Šta je to? Jel to neki ritual? Međutim, novinari kao novinari... Ali on je uživao lično u meditaciji u tunelu.

foto: Youtube Printscreen

- Jer kada uđete u tunele, a mi smo očistili više od 2,5 kilometara, vi ste duboko u utrobi majke zemlje. Ispod zemlje, duboko unutra, stotine i stotine metara. Nema struje, nema zvuka, nema ljudi i osećate se zbilja potpuno sigurno i zaštićeno, tako da se vrlo lako može utonuti u stanje potpune opuštenosti, relaksacije i meditacije.

- Postoje mnogo različitih tehnika meditacije, obično prvi put su bile moje vođene meditacije, drugi put smo sve proveli u miru i bez vođenja. Mislim da mu se jako dopalo i da će opet dolaziti - napomenuo je Osmanagić.

Semir ističe da Novakova poseta ima mnogo veći značaj od turističkog.

- Novak Đoković je rođen u Beogradu pre 33 godine, njegova država je Srbija, ali kroz svoje delovanje je pokazao jedan širi aspekt delovanja. Znamo da je Novak dostigao vrhunac u svom sportu, u tenisu. Mi se rađamo sa potencijalima. Neki od nas ispune te potencijale neki ne. Zašto? Zbog straha, zbog kompleksa niže vrednosti, zbog stidljivosti. Međutim, on je još kao mlad rekao ja to mogu i eto ga, zbilja, posle 15 godina na vrhu sveta u tom gospodskom sportu što takođe mnogima smeta na zapadu. Međutim, kada vi dostignete svoje potencijale, onda počinje test, test ljudskosti.

- Novak kao i svaki drugi na vrhu u svom pozivu zarađuje solidno, neki od njega zarađuju i više, ali ne pokazuju tu ljudsku stranu. Samo jedan primer iz 2014, kada su bile velike poplave ovde na Balkanu, kada su Srbija, Bosna i Hrvatska bile pogođene. On je nevoljno prihvatio učešće na turniru u Rimu i rekao da mu je teško da igra kada vidi kako njegov narod pati, a onda kada je osvojio prvo mesto, onda je kompletnu nagradu poklonio Srbiji, ali i Bosni i Hrvatskoj.

- Čuven je onaj njegov potpis flomasterom na kameru da je donaciju Srbiji i Bosni po 50% i to je mnoge ljude u Bosni ganulo jer znate sada kada nema Jugoslavije, on nije u obavezi da ikome pomaže.

- Ali on uvek pomaže, i ne samo Srbiji već svakom ko je u nevolji. I uvek kaže to je isto, Srbija, Bosna, Hrvatsaka, treba da budemo ljudi. Ne samo ovde, nego u svim delovima sveta. On je prošao taj test ljudskosti i pokazao da postoji osećaj empatije prema drugome.

- Zbog toga je to bila velika stvar. Pogotovo u vremenu kada se svi mi nekako delimo. Čak su i Englezi uveli u svoj rečnik termin "balkanizacija" jedan vrlo potcenjivački i posprdan način govora o nama. Znači, "balkanizacija" je deljenje, rascepkanost i nasilje. To je ono što su nama pripisali, iako čitav taj zapad stoji iza procesa koji su sproveli ovde. Tako da jedan takav Noletov postupak pokazuje da je on spreman ne za deljenje već za ujedinjenje - tvrdi Osmanagić.

foto: Youtube

On ističe da se sa Đokovićem vrlo lako našao na istoj frekfenciji.

- Jedan dan dok smo bili u hotelu u Sarajevu i krenuli u Visoko, silazi on niz lift i nosi reket. Rekoh, šta će mu reket, idemo u obilazak tunela, a on mi kaže da je ovo poklon za mene. Novak se šali kako je to njegova "britka sablja", šalili smo se i tako, a kada je posle par dana otputovao, razmišljao sam šta ja njemu da poklonim. I onda sam mu dao jedan od mojih šešira. I kažem mu: "Nole, ti si meni dao svoj polovni reket, a ja ću tebi da dam moj polovni šešir" i to je dovelo do izliva emocija ljudi koji su gledali. Ono što nam nedostaje na Balkanu su takve lepe stvari.

- Takva poseta rađa i utvrđuje lepo prijateljstvo. Kada ste u ulozi nekog koga svuda prepoznaju, gubite privatni život. Čak i kada ste u nekom društvu bez medija, sa par ljudi oko vas, niste u mogućnosti da se otvorite, opustite, da pričate o poluintimnim stvarima. Ljudi kao Nole se često čuvaju da bilo šta ne izađe intimno u javnost. Ja sam imao sreću kada smo ga ugostili u našem stanu, ostali smo do ponoći, iako obojica rano idemo na spavanje. Novak, Jelena, Sabina i ja smo se opustili, pričali o prvim ljubavima, opuštenim stvarima, zezali smo se bukvalno, tako da je to vrlo važno.

Osmanagić kaže da je Novaka posebno privukao projekat koji je započeo.

- On kaže da već godinama prati ovo što radimo. Novaka intereusuju različite stvari, on razmišlja puno šire. On meni govori koliko knjiga pročita, ne samo ove, već i alternativne knjige, intersuje se za zdravlje, nutricionizam, biljke... Ljudi ne znaju koliko tajno pomaže one koji nemaju. On je filantrop, mecena u naboljem svetlu. On je dosta knjiga mojih čitao i kaže da ceni to što radim. Novak voli ovo što radimo, on razume ovo što radimo - zaključio je Semir Osmanagić.

Kurir sport / Balkan Info

Kurir