GUŠIO ME JASTUKOM, UDARAO GLAVU O ZID, UVRTAO RUKE... Zverev u centru SKANDALA: Oglasila se BIVŠA DEVOJKA i ostavila sve u ŠOKU!

Nedavno se oglasila svežija bivša devojka Brenda Patea sa kojom je letos raskinuo, a koja je obelodanila da čeka njihovo dete. Uz tu informaciju dodala je i da će ga sama odgajati.

Sada, oglasila se druga bivša devojka nemačkog tenisera, sa kojom je Zverev bio u ljubavi pre Brende i na društvenim mrežama obelodanila da će kako je prošle godine u avgustu u Njujorku bila fizički zlostavljana od strane tadašnjeg dečka.

Iako nije navela ime i prezime Zvereva, svetski mediji su procenili da se radi o njemu jer su upravo tada na US openu bili zajedno u vezi.

"Mene su tukli i neću više da ćutim! Želim da ispričam ličnu i tešku priču za mene, koju sam prošla i ostavila u prošlosti. Pišem ovo da bi devojke koje su u istoj situaciji, ili su bile, ne bi osećale same i da bi imale snage da nastave dalje da žive. Bila sam žrtva nasilja u porodici", počela je svoju priču, a mnogi zapadni mediji su već etiketirali Zvereva.

Takođe, u komentarima na ovoj objavi gde se spominje i osuđuje upravo Saša Zverev, Olga je sve to "lajkovala" i time, navodi se, potvrdila da je reč o njemu.

"Prvi put se to desilo na početku veze, došlo je do svađe i dobila sam udarac glavom o zid, sa toliko snage da sam sedela na podu. Šta se posle desilo? Bila sam optužena da sam podigla ruku... Osoba koja me je udarila sekund ranije ustala je i vikala na mene ne zato što je on udario mene, nego jer sam ja htela njega? Kako je to moguće? Zašto ga nisam odmah ostavila? Zašto sam mu oprostila? Stvarno ne mogu da odgovorim na ova pitanja. Volela sam ga. Iskreno volela i želela da budem sa ovom osobom. Mislila sam da je to samo greška koju ćemo popraviti zajedno i ostaviti je u prošlosti", napisala je Olga i dodala:

"Stajala sam na ulici u Njujorku i nisam znala gde da odem ni šta da radim. Pokušao je da me uguši jastukom, udario je moju glavu o zid, uvrtao mi ruke i u tom trenutku sam bila uplašena za moj život. To je bilo daleko od prvog puta da je digao ruku na mene u vezi", napisala je Šaripova.

