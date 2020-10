NOĆ KOJA JE UNIŠTILA KARIJERU PETE TENISERKE SVETA Ana otkrila HOROR detalje: Petorica maskiranih su upala u kuću, VEZALA ME i...

Bivša ruska teniserka Ana Čakvetadze ispričala je medijima detalje horor noći koja joj je promenila, ne samo karijeru, već čitav život.

Tada peta teniserka sveta je bila žrtva pljačke u kući u Moskvi. Imala je 20 godina, osvojila je dva WTA turnira, igrala četvrtfinale Australijan opena i Rolan Garosa i polufinale US Opena. A onda je stigao 17. decembar 2007. godine.

Ana se vratila u Moskvu sa pobedničkim peharom sa turnira u Belgiji. Tu noć ona i njena porodica neće nikad zaboraviti.

-Bili smo umorni i otišli smo na spavanje. Odjednom, probudila sam se oko tri sata ujutro. Videla sam kako se petorica muškaraca motaju oko naše kuće. Imali su maske i tamna odela - ispričala je bivša teniserka za brazilski teniski podkast "A Voz do Tenis".

Bila je to horor noć koja joj je uništila karijeru.

-Čula sam vrisak iz druge sobe. Znala sam da je to moj otac i odmah sam počela da paničim. Mislila sam da su to poslednji trenuci naših života. Ti muškarci su bili naoružani, imali su pištolje i noževe i pretili su mom ocu. Pokušala sam da pobegnem, ali su me uhvatili. Toliko su me čvrsto vezali da su me ruke bolele danima. Roditelje su prisilili da otvore sef i sve su odneli. Otac je posle završio na operaciji jer su mu slomili rame. Mislim da su pljačku planirali danima, pogotovo kad su videli da sam u Belgiji osvojila skupoceni Roleks - ispričala je Ana.

Od tog trenutka za Anu tenis više nije postojao.

-Očekivanja za 2008. godinu nikako nisam mogla da ispunim. Svaki dan je bio gori od prethodnog i mislila sam da ta agonija nikad neće završiti. Izgubila sam mesto na rang listi, izgubila sam bodove.

Tokom 2009. i 2010. nekako je uspevala da se zadrži u TOP 100, ali je 2011. kolabirala tokom meča s Karolinom Voznijacki. Više se puta žalila na vrtoglavice i karijeru je završila s 26 godina. Danas je TV analitičarka, ima ćerku Kiru kojoj je potpuno posvećena, a na kraju razgovora je poručila:

-Moglo je biti i gore. Zahvalna sam što sam preživela tu noć. Ipak, ko zna kakvu bi karijeru imala da se sve to nije dogodilo.

