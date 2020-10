NADAL OSOKOLJEN NOVAKOVIM DEBAKLOM U BEČU OTIMA ISTORIJSKI REKORD?! Španac ima idealnu priliku da SRUŠI Srbina (FOTO)

Novak Đoković nije uspeo da se domogne polufinala turnira u Beču, koje bi mu ujedno osiguralo prvo mesto na ATP listi i izjednačavaje rekorda Pita Samprasa.

Amerikanac je jedini šest puta završavao tenisku sezonu kao najbolji teniser sveta, a po pet puta je to polazilo za rukom Đokoviću, Federeru, Nadalu i Konorsu.

Sada Nadal ima priliku da prestigne Novaka ukoliko srpski teniser ne osvoji poene do kraja sezone.

Đoković je trenutno broji 11.830 bodova, dok Nadal ima 9.850 bodova.

Španac je za sada prijavio turnire u Parizu i Londonu, a ako bude maksimalan na ta dva događaja mogao bi da dođe do 11.590 bodova. To mu naravno ne bi bilo dovoljno, ali ukoliko se naknadno prijavi na turnir serije 250 u Sofiji imao bi šansu da sezonu završi na prvom mestu.

U Bugarskoj bi mogao da dođe do novih 250 bodova, što znači da bi do kraja sezone mogao da stigne do 11.940 bodova, 110 više od Novakovog trenutnog salda.

Sada, ostaje da se vidi hoće li Nadal iskoristiti priliku i srušti Srbina sa čelne pozicije na ATP listi. Šanse su male, ali postoje...

