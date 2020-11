NOVAK OTKRIO KADA PLANIRA DA ZAVRŠI KARIJERU: Đoković ima plan i samo JEDAN RAZLOG će presuditi! (FOTO)

Srpski teniser kaže da tenis ne igra iz obaveze ili zbog novca, a pošto se oseća dobro, ne planira još uvek kraj svoje karijere.

Iako ima 33 godine, Đoković je u odličnoj formi i sve do finala Rolan Garosa je imao samo jedan poraz u sezoni, a i taj jedan diskvalifikacijom na US Openu.

"Ne vidim godine kao problem, možda imam još jednu, možda dve ili tri godine da opet osvajam Grend slemove. Naravno, morao bih da budem taktičniji od sledeće sezone u kreiranju svog rasporeda i tome koje turnire mogu, da igram i da mi budu prioritet, a gde hoću da dostignem vrhunac", objasnio je Novak pred start Završnog mastersa u Londonu, a prenosi "We love tennis".

"Ali, dok god mi je želja prisutna, s obzirom na to da sam dobrog zdravlja i da imam podršku porodice, nastaviću da igram. Ne vidim to kao obavezu, nije to ni pitanje finansija, niti bilo šta slično. Uživam i hoću da se takmičim na najvišem nivou. Dok god osećam tako, biću ovde toliko dugo. Ne želim da postavljam konkretan datum još uvek", istakao je Đoković.

