TO JE NEISTINA! Novak ŽESTOKO reagovao na spekulacije britanskih medija! (FOTO)

Važne vesti za svetske teniske medije imao je da saopšti Novak Đoković na konferenciji za medije posle poraza od Medvedeva.

U kraćem osvrtu na meč, naš as je pohvalio odličnu igru Medvedeva, a pre svega odličan servis i kretanje.

"Posle izjednačenog početka meča, pretrpeo sam brejk – čemu je kumovalo to što nisam osvojio nekoliko dugih poena, I to je lose delovalo na moju igru od tada. Utisak je bio da je posle toga došao do pobede veoma brzo, što protiv takvih igrača jednostavno ne smem da dozvolim…", konstatovo je Đoković.

"Činjenica je da sam, u tom periodu, imao i određene fizičke probleme. Ovakav meč zahteva veliki napor, i teško sam disao. Uspeo sam da se konsolidujem u drugom delu završnog seta, ali to je prekasno za povratak u meč – kada igrate protiv ovakvog protivnika. Medvedev je veoma pametan igrač, sjajan server sa visokim procentom prvog servisa, koji nalazi teške uglove iz servisa i u razmenama, traži od vas da uvek odigrate dodatni udarac – i izvrsno koristi vaše greške", opisao je stanje u kom se nalazio na terenu Novak.

S obzirom da Novak I dalje ima šansu da se, kao drugi u grupi, kvalifikuje za polufinale pobedom protiv Zvereva u petak – mnogo važnija pitanja medija ticala su se glasina na Tviteru da su on i kanađanin Vašek Pospešil, suosnovači nove asocijacije profesionalnih tenisera i teniserki PTPA – prijavili kandidaturu za članstvo u novom sazivu ATP Saveta igrača – iz kog su izašli u vreme najave formiranja nove asocijacije.

"Nije istina da sam se kandidovao za članstvo u ATP Savetu igrača. Ja i Vašek Pospešil smo predloženi za članstvo od strane velikog broja igrača ATP turneje, i taj mehanizam tako funkcioniše – za sve one koji to ne znaju. Inače, na nas dvojicu je u avgustu izvršen veliki pritisak da damo ostavke na pozicije u ATP Savetu igrača – zbog toga što smo izrazili neslaganje sa nekim odlukama organizacije i nagovestili osnivanje PTPA – što smo i uradili. Lično, ne vidimo konflikt u tome da neko bude i u Savetu igrača i u PTPA – ni u vreme kada smo osnivali našu Asocijaciju, a ni sada – kada se bira novi ATP Savet igrača. Prihvatili smo ovu nominaciju – jer to smatramo za našu odgovornost, jer nam na taj način igrači izražavaju svoje poverenje. Ali, ono što je važna vest je da je na sinoćnjem glasanju ATP organizacija donela odluku koja ne dozvoljava aktivnom igraču da bude član ATP Saveta ili bilo kog drugog tela ATP organizacije. Za mene je to veoma razočaravajuća vest, a posebno zbog toga što nam to niko iz ATP organizacije nije direktno preneo...", objasnio je Đoković svetskim medijma, po prvi put.

"Ja sam u svojoj ulozi u PTPA uvek bio jasan, transparentnog stava – i ponavjam da naša namera nije bila, kako su neki to razumeli – oportunistička, u smislu da smo želeli da imamo mesto i u PTPA i u ATP Savetu. PTPA je osnovan jer, do sada, ni jedna organizacija igrača nije stoprocentno zastupala njihove interese u organizacijama koje vode naš sport. Ulog igrača u ATP organizaciji je tek 50%, i zbog toga je veliki broj igrača – kao i igračica – podržao osnivanje PTPA u avgustu, jer su nezadovoljni načinom na koji su zastupljeni. Mi želimo saradnju sa ATP organizacijom, smatramo da bi naša asocijacija trebala da bude deo ATP ekosistema, da sarađujemo po svim glavnim pitanjima koja se tiču našeg sporta. Uostalom, do sada smo i od ATP organizacije mogli da čujemo da bi želeli da zajedno radimo na rešavanju svih problema i bavljenju aktuelnih tema", ističe Đoković, ali sa razočarenjem rezimira:

"I pored toga – posle sinoćnjeg glasanja i rezultata koji sam vam preneo, mislim da je poruka ATP da ne žele da imaju aktivne igrače u ATP telima – jasna, i to je to. Jedan od glavnih razloga što niste puno toga zvaničnog čuli od strane PTPA od avgusta bio je i taj što smo dosta vremena provodili u razgovoru sa drugim organizacija koje vode svetski tenis – ATP, ITF, udruženjem Grend Slem turnira – sa željom da stvorimo zajedničku platformu za razgovor i saradnju; ali, sada kada smo saznali kakva je pozicija ATP organizacije prema nama, znamo na čemu smo – i krenućemo sa razmatranjem toga kakvi će biti naši dalji strateški potezi", ističe najbolji igrač sveta.

