NE ZNAM DA LI MI SE OVO IKADA DESILO: Đoković posle meča u kome je Tim uradio OVO

Đoković je posle meča ovako pričao:

"Bio je veoma izjednačen meč od početka do kraja. Treći set smo obojica dobro servirali, fer je bio da se odluči taj brejk. Nestvarno je šta je on uradio od 0-4 u taj brejku. Ne mislim da sam igrao loše. Mislim da sam ubacio svaki prvi servis, ali on je razarao loptu sa obe strane, odigrao nekoliko kratkih slajsova pod uglom. Kontrolisao sam meč na 4-0, mislio sam da sam blizu pobede, ali on mi ju je oduzeo. Bio je hrabar i sve je funkcionisalo", rekao je Đoković i dodao:

"Ne znam da li mi se ikada ovako nešto desilo – nekada kada zatvoriš oči i odigraš iz sve snage, njemu je ušlo. Čestitam mu na hrabrosti. Udarao je loptu svom snagom i sve je ulazilo. Kada se udara punom snagom, nekada i izađe. Jednostavno je. Kao što sam rekao, uradio je sve kako treba od 0-4, moram da mu skinem kapu i da mu čestitam. Bio sam u svakom poenu, nisam gurao loptu, ali on je uništavao loptu, igrao je sjajno".

Kada rekapitulira sezonu u kojoj je šesti put najbolji na svetu, Novak kaže:

"OK. Imao sam i bolje i gore sezone, osvojio sam jedan Slem i igrao finale još jednog. Završio sam godinu kao svetski broj jedan, zvuči bezveze da kažem 'OK'. Naravno da je izvrsna sezone, ali stremim boljem i mislim da mogu bolje. Sada je malo gorak ukus u ustima nakon ovakvog završetka, ali na kraju sam barem igrao svoju igru i borio se do kraja", zaključuje Đoković.

Vuk Brajović

