MAREJ UZDRMAO OSTRVO IZJAVOM O NOVAKU I VAKCINAMA Komentar koji će izazvati brojne reakcije!

U poslednje vreme sve češće se spekuliše da će teniseri morati da se vakcinišu protiv korona virusa ukoliko žele da učestvuju na Australijan openu.

Priču o obaveznoj vakcinaciji na zanimljiv način prokomentarisao je i najbolji Britanski teniser ikada - Endi Marej.

"Mislim da bi to verovatno trebalo da bude tako i nadam se da bi svi teniseri pristali na to za dobrobit sporta – pod uslovom da je dokazano bezbedno, da su sprovedena klinička testiranja, da je sve urađeno i da nema nikakvih značajnih nuspojava", kaže Škot.

Prvi reket sveta Novak Đoković našao se na žestokom udaru javnosti kada je izjavio da ne bi voleo da ga neko prisiljava da primi vakcinu koja nije proverena.

Za razliku od njegovih sunarodnika, Marej ga u potpunosti razume.

"Nekoliko nedelja nakon što je to rekao, rekao je i da bi pristao na to ukoliko mora to da uradi kako bi igrao tenis. Moramo da sačekamo da vidimo kakav će biti stav ATP i WTA, ali siguran sam da bi igrači dali podršku ukoliko bi to značilo da se Tur vrati u normalu", poručio je slavni teniser.

