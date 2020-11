MARADONA JE BIO IMPRESIONIRAN ĐOKOVIĆEM! DIJEGO JE SA EMOCIJAMA GOVORIO O NOVAKU: Ovako je protekao njihov prvi susret! VIDEO

Svet se klanjao Dijegu Maradoni koji je preminuo danas u 60. godini, a on je bio impresioniran Novakom Đokovićem!

Verovatno najbolji fudbaler svih vremena sa dosta emocija je govorio o najboljem svetskom teniseru.

- Novak mi je pričao da je trenirao po mestima gde padaju bombe, pa je morao ići trenirati na druga mesta. Ako bombe padaju levo, on trenira desno. To mi je bilo neverovatno i to uvek pričam s velikim ponosom. Uverio sam se da ga slava nije promenila - rekao je svojevremeno "El Pibe".

Argentinac je na društvenim mrežama pratio malo ljudi, a jedan od njih je bio upravo Đoković.

- Nole, mnogo te volim jer si ti broj jedan. Vidimo se u Dubaiju ili u bilo kom drugom delu sveta, jer si ti veliki čovek i zato te mnogo volim - napisao je jednom prilikom Maradona.

Novak i Dijego su se prvi put sreli 2010. godine, kada je Đoković nastupao na ATP finalu u Londonu. Maradona je izrazio želju da se upozna sa najboljih teniserom i to se desilo ispred svlačionice.

Nekoliko godina kasnije dvojica vrhunskih sportista su se sreli u Dubaiju i tada priredili šou za celu planetu.

Kurir sport

Kurir