DOKTORI SU JOJ REKLI DA NIKAD NEĆE MOĆI DA IGRA TENIS Ona je senzacija dana u Melburnu: Ima samo 8 prstiju na rukama i 7 na nogama

Britanska teniserka Frančeska Džons plasirala se u finalnu rundu kvalifikacija za Australijan open pošto je u tri seta savladala Hrvaticu Janu Fet sa 7:6, 2:6, 6:1.

Džons će u poslednjem meču igrati protiv Kineskinje Lu Žiažing, a ukoliko pobedi obezbediće prvi put u karijeri učešće na Grend slemu.

Ništa neobično, da se ne radi o devojci kojoj su svi govorili da nema šanse da igra tenis! Džons je rođena sa po četiri prsta na rukama, a na stopalima obe noge ima samo sedam prstiju. Mlada 20-godišnja Britanka se bori sa bolešću zvanom ektodermalna displazija, poznatijom kao EEC sindrom, odnosno rascep prstiju.

Njeni prsti na rođenju su bili isprepletani, pa je morala da prođe kroz brojne operacije kako bi mogla normalno da živi. Doktori su joj savetovali da zbog hendikepa koji ima zaboravi na sport, međutim, Frančeska ih nije poslušala... Nije želela da odustane od svojih snova, borila se kao lavica i uspela.

Frančeska ne samo da ima manje prstiju na ruci, već je i njena desna šaka znatno manja. Međutim, to je ne sprečava da čvrsto drži reket i snažno udara lopticu.

"Ljudi kažu da ne mogu pravilno da uhvate reket, mnogi su me kritikovali, ali to me je samo motivisalo. Istina, nekad mi se slomi nokat jer moram čvrsto da držim reket i ravnoteža mi je boljka jer na desnoj nozi, koja mi je dominantna, imam samo tri prsta", kaže Džons.

Frančeska je imala devet godina kada se preselila u Barselonu, a tenis je počela da igra u akademiji Endija Mareja i Rafaela Nadala. Trenutno je 241. na WTA listi.

Kurir sport

Kurir