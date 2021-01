AUSTRALIJSKI PAPARACI UHVATILI NOVAKA U SOBI! Đoković čim je ušao u hotel uradio je OVO, a nije se ni raspakovao! VIDEO

Trenutno najbolji teniser na ATP listi Novak Đoković stigao je u Australiju gde je započeo dvonedeljni karantin u Adelejdu pred početak Australijan opena.

Najpre će srpski as učestvovati na egzibiciji od 29. do 30. januara pred start sezone i australijske turnire, ATP kup od 1. do 5. februara i Australijan open od 8. do 21. februara.

Ono što je svima zapalo za oko u Australiji jeste stvar koju je Đoković uradio dok se još "nije ni raspakovao". Okačio je svoje rekvizite za kvaku prozora, krenuo da se rasteže - a potom i trenira.

Paparaci iz Australije snimili su Novaka koji se smestio u jedan od hotela u Adelejdu gde će još boraviti Rafael Nadal i Dominik Tim uz najbolje teniserke sveta i timove svih tih igrača.

Zbog korona virusa organizatori prvog Grend Slema u sezoni pooštrili su mere što podrazumeva i karantin u kom je trenutno Đoković.

Kurir sport

Kurir