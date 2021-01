AMERIKANAC OTKRIO ŠTA GA NAJVIŠE FASCINIRA KOD NOVAKA: Đoković je NEPRAVEDNO ZAPOSTAVLJEN u odnosu na Rafu i Rodžera!

Amerikanac je čak jedno vreme radio u stručnom štabu najboljeg tenisera sveta

"Jedna od lepota života je i u tome što nije fer. Novak je tek treći točak u tom smislu naklonosti javnosti. Ipak, njegova dostignuća su dokazala da nije treći po snazi i kapacitetu", rekao je Martin koga Novaka posebno fasinira jedna stvar, njegova mentalna snaga.

foto: EPA/DAN HIMBRECHTS

"Imajući priliku da radim sa njim, znam da kada je koncentrisan, ima taj mentalitet 'idem glavom kroz zid'. Nije uvek fokusiran, ali kada jeste, a to smo gledali u dužim periodima, on i ne mora da igra sjajno. On je veliki borac i uživa u tome", poručio je Martin.

Đoković od 8. februara na Australijan openu, napada svoj deveti grend slem i ukupno 18. u karijeri.

