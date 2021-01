PA ZAR I TI, VAVRINKA? Novaku prijatelj zabio nož u leđa: Švajcarac ŽESTOKO isprozovao Đokovića (FOTO)

Nakon što su ga razapeli pošto je osnovao novu Uniju tenisera kako bi pomogao slabije plasiranim ihračima, sada je na stubu strama jer je pokušao da kolegama olakša period u karantinu od 14 dana.

Između ostalog zatražio je od direktora Australijan opena da se igračima koji su smešteni u karantinu u Melburnu omoguće optimalni uslovi za pripremu. Imao je šest predloga i svi su odbijeni uz obrazloženje da su pred dolazak svi bili upoznati sa pravilima koja ne podležu nikakvim promenama u narednom periodu.

foto: Profimedia

Odmah se krenula paljba po Noletu, novinari su tražili da ga deportuju, neki ga uporedili sa teroristom, a dežurni pljuvači nisu propustili priliku da opletu po njemu.

Svima njima pridružio se i švajcarski teniser Sten Vavrinka.

"On to traži iz Adelajda?", sa podsmehom je upitao Vavrinka, a to nije promaklo navijačima.

"Sten se pokazuje kao Novakov prijatelj, ali smo mnogo puta videli da ima više od želje da mu zabode nož u leđa. Ako ste stvarno prijatelj nekome, ne budite kao Sten", piše u jednom od komentara.

Novak Djokovic a pris les choses en main et a envoyé une lettre-proposition à Craig Tiley. C'est une manière de prouver que son syndicat peut faire bouger les choses. ce qu'il demande ne semble pas irréalisable. Mais c'est l'Etat de Victoria qui a la main... https://t.co/EU3wz5C1CK — Eric Salliot (@ericsalliot) January 17, 2021

(Kurir sport)

Kurir