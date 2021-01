ŠPANAC NAPAO NADALA ZBOG ĐOKOVIĆA: Niko Novaka nije branio kao Karenjo Busta

tako to rade pravi sportisti

- Komentarima koje su delili igrači, prikupljao je informacije i poslao pismo sa nekoliko predloga. Možda je tu poruku trebalo da napiše ATP, koji bi trebalo da nas zastupa i malo više pomogne u ovakvim situacijama. Naknadne kritike uglavnom dolaze iz Australije i njene vlade - kazao je Busta.

On je potkačio Rafaela Nadala i Rodžera Federera koji su u Savetu igrača u ATP, a ne oglašavaju se.

- Mnogi građani su uznemireni jer još nisu mogli da dođu do porodica zbog restriktivnih mera, ali taj problem nije naš. Mi ovde dolazimo da radimo jer je Teniska asocijacija Australije insistirala na tome da se održi ovaj turnir, minimum je traženje minimalnih uslova da dobro radimo svoj posao. Novak je tražio da ostali igrači imaju iste prilike za pripremu za turnir, to je nešto potpuno razumljivo, ne vidim to kao nešto skandalozno - rekao je Pablo Karenjo Busta.

