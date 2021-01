MOŽEMO DA ODBRANIMO TROFEJ! Srpski teniseri veliki optimisti pred početak ATP kupa: Sjajno je igrati ponovo pred punim tribinama!

„Veoma sam počastvovan da budem ponovo u i sa našim timom, ovoga puta u potpuno novoj ulozi. Jedva čekam da takmičenje počne, a izazov je najveći mogući – odbraniti prošlogodišnju titulu. Nadam se da će moje iskustvo i znanje u tome pomoći, uprkos tome što nas u žrebu čekaju izuzetni timovi i protivnici. Naša grupa je jaka, ali i moje verovanje u naše momke – i nadam se da ćemo doći do same završnice ATP kupa i ove godine,“ ističe Troicki, i nastavlja:

foto: TSS

„Po mom imenovanju za Dejvis Kup selektora Srbije, znao sam da bi prva prilika da se dokažem u toj ulozi bila upravo ATP Kup, ali jedino ako istovremeno uspem da se kvalifikujem za Australijen Open. Sada kada sam to ostvario, prosto ne mogu da isčekam da takmičenje počne – i da imam priliku da svojim saigračima sa klupe sve ono što krasi moju igru na terenu. Ne osećam bilo kakvu bojazan od izazova koji nas očekuju. Pritisak i stres su nešto sa čime svi moramo da se izborimo, pa i ja – u mojoj novoj ulozi – i da je poverenje u moj tim nešto što značajno prevazilazi bilo kakve brige na putu do ostvarenja naših ciljeva!“ jasan je Troicki.

foto: Profimedia

Đoković je potvrdio da su problemi sa žuljevima iz Adelajda prošlost koja ne bi trebala nikoga da brine.

„Problemi sa žuljevima su potpuno sanirani, i uveravam vas da ništa drugo nije bilo u pitanju. Žuljeva nije bilo nigde drugde, srećom,“ i nastavlja širu priču o svom doživljaju Australijske turneje: “Australija predstavlja neku vrstu drugog teniskom doma za mene, naročito Rod Lejver Arena – teren na kome sam postigao ubedljivo najveće uspehe u mojoj karijeri. Tu sam osvojio svoj prvi Grend slem 2008. i od tada me prate brojna divna sećanja na moje nastupe tu. Neki od najuzbudljivijih – kao i najdužih mečeva, poput finala 2012. protif Rafe – odigrali su se na Rod Lejver Areni, u kojoj sam osam puta podigao pobednički trofej. Teško je izdvojiti samo jedno sećanje od pregršt izuzetnih, i svake sledeće godine se osećam još bolje, dolazim u Melburn Park sa još više samopouzdanja", rekao je Novak i dodao:

foto: EPA/ Kelly Barnes

„Karantin u Australiji je zaista bio jedinstveno iskustvo, koje je nekim igračima prošao lakše, a nekima teže. Nadam se da će svi, posle napornih priprema i svega proživljenog u međuvremenu, biti sposobni i spremni za nastavak sezone. Naježio sam se kada sam izašao pred 4000 ljudi u Adelejdu – i učinilo mi se kao da su prošle godine i godine od perioda kada smo igrali pred punim tribinama. Nadam se da je iskustvo iz proteklih 12 meseci sada već samo privemeno, i da ćemo i na drugim turnirima širom sveta igrati pred publikom. Australija se izuzetno dobro izborila sa pandemijom, i sada uživa u privilegiji da održava sportska takmičenja u formatu sa publikom – po čemu je verovatno jedina zemlja na svetu. U Evropi je situacija drugačija, ali se svaka zemlja odlučila na različit način da se bori sa ovim ozbiljnim zdravstvenim problemom. U svakom slučaju, očekujem da ćemo imati još izazova tokom predstojeće sezone pored ovoga da se ponovo adaptiramo na uslove igranja pred publikom – ali tako sada stoje stvari – i želim da uživamo u prisustvu poklonika našeg sporta što više možemo u uslovima koje nam je Australija pružila,“ napominje Novak.

foto: EPA/ Kelly Barnes

Upitan za nastup na Olimpijadi u Tokiju i mogućnost da ni tamo ne bude publike, Đoković odgovara:

„Moj plan je da nastupim na Olimpijskim igrama, i zaista se nadam da će biti održane. Sigurno je da će ona okupiti veliki broj učesnika, mnogo više nego što je to slučaj i sa teniskim turnirom poput Australijen Opena. Na meni nije da bilo šta sugerišem organizatorima Olimpijade, i jedino mogu da se nadam da ću imati prilike da učestvujem sa svojim kolegama iz reprezentacije i ostalim sportistima na najstarijem tradicionalnom sportskom takmičenju u istoriji i ove godine. Nema takve časti kao predstavljati svoju zemlju na Olimpijadi, i dosadašnje tri Olimpijade su bile izuzetno iskustvo u svakom smislu za mene. Nadam se da će i predstojeća četvrta biti podjednako lep doživljaj, i to isčekujem sa velikim pozitivnim nestrpljenjem!“ ističe naš as.

foto: Starsport©

Na pitanje za Krajinovića i Lajovića o tome da li očekuju da li će igrati mečeve singla tokom ATP Kupa, igrači „druge table“ naše reprezentacije kažu:

„Veoma smo uzbuđeni pred naše očekivane nastupe. U ovom trenutku nije odlučeno ko će igrati – Dušan ili ja, ali ćemo svakako dati sve od sebe da pobedimo. Prvi meč protiv Kanade će biti veoma izazovan, jer – igrati protiv Raonića uvek biva veoma teško. Smatram da smo se u ovim uslovima dobro pripremili, i nadam se da ćemo to pokazati u predstojećim mečevima,“ ističe Filip.

foto: Profimedia

Lajović se nadovezuje na Krajinovića:

„U potpunosti se slažem sa onim što je Filip rekao. Uprkos svemu – karantinu, svemu što je pratilo naš put za Australiju – uz sećanja od prošle godine i činjenicu da je prošlo puno meseci a da nismo imali ovakvu vrstu atmosfere na teniskim stadionima doprinosi očekivanju da će ATP Kup i ove godine biti na nivou prošle i ostati upamćen kao izuzetan događaj. Nadam se da ćemo ponoviti naše uspešne nastupe iz prošle godine. Nalazimo se u veoma teškoj, kvalitetnoj i izazovnoj grupi – u kojoj niko neće imati komfor da sebi dozvoli kalkulacije ili greške. Od početka ćemo morati da prikažemo naš najbolji tenis, i jedino je to garancija da ćemo ponoviti ono što smo prošle godine ostvarili. Očekujem da će veliki broj srpskih navijača doći da nas bodri i ovde, i jedva čekam da ponovo doživimo to iskustvo.“

foto: EPA/ Kelly Barnes

Na pitanje da li se sada dobro oseća, i šta je to što mu je najviše nedostajalo tokom meseci bavljenja tenisom u uslovima striktnih korona-protokola na turnirima i van njih, Đoković odgovara:

„Ono što mi je najviše nedostajalo su navijači na tribinama, i to sam više puta napomenuo u svojim razgovorima sa medijima. U ovoj fazi moje karijere, posle 15 godina profesionalnog bavljenja ovim sportom, to je nešto što me verovatno najviše podstiče i motiviše za nastupe. Igrajući pred publikom, upijanje energije koju vam ona pruža predstavlja izvor strasti i zadovoljstva koju osećam na terenu – i zaista nije bilo lako igrati pred praznim tribinama krajem prošle godine. U Beču smo imali nešto malo publike, što je bilo dobro – jer je zaista čudno igrati bez podrške tog tipa. Na kraju, ako morate da presečete – bolje je igrati čak i u takvim uslovima, jer to omogućava igračima da se bave sportom koji obožavaju i od koga žive. U tom smislu sam zahvalan, kao i svi ostali igrači prisutni ove godine u Australiji, da imamo mogućnost da treniramo i da se takmičimo, i u tome uživamo. Period karantina u Australiji je bio veoma težak i izazovan – posle bazičnih priprema koje smo sproveli sa našim timovima – i sada želimo da se prepustimo punom užitku nastupa na terenu, nešto što nam je svima najiskrenije najviše nedostajalo,“ ističe Đoković.

foto: EPA/ Kelly Barnes

„Dobro se osećam u svakom smislu, i sve što se do sada dešavalo za mene više ne predstavlja nikakav problem, – posle par dana treninga. Atmosfera u našem timu je odlična, kao što je to i bio slučaj i prošle godine na ATP Kupu. Odsedamo svi zajedno u kući u vreme trajanja ATP Kupa, imamo dosta zabave – kao što se može pretpostaviti – dosta smeha, dobre energije, druženja... Mislim da nam svima to dosta pomaže – ne samo za ovaj turnir na kome predstavljamo Srbiju, već i za Australijen Open i nastavak sezone, u našim individualnim karijerama. Ja se iskreno radujem ovim nedeljama koje provodimo zajedno u reprezentaciji, predstavljajući našu zemlju. Daćemo sve od sebe, nadamo se nekom novom uspehu – pa ćemo videti šta će se na kraju desiti i šta nas čeka,“ opisuje atmosferu u reprezentaciji Srbije prvi reket sveta.

Vuk Brajović / Kurir sport

Kurir