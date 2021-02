PRVI FEDEREROV INTERVJU OD ŠOKANTNE ODLUKE: Švajcarac otkrio da je bio NA DNU, ali i poslao JAKU PORUKU (FOTO)

Federeru je ovo prvi intervju posle pomalo šokantne odluke da ne učestvuje na prvom Grend slemu u sezoni - Australijan openu.

Naime, Švajcarac je pandemiju korona virusa iskoristio kako bi otišao na operaciju kolena, a oporavak od iste i dalje traje.

"Australijan open je došao prerano zbog mog kolena. To boli. To je jedno od mesta na kojima najviše volim da igram", rekao je Federer za srf.ch, ali je kasnije dodao da je bilo razloga i to što želi da provodi vreme sa porodicom.

"Želim da mogu da skijam sa decom i Mirkom. Ili da idem na planinarenje, igram košarku, ili započnem hokej na ledu. Još uvek imam toliko snova. Za to mi treba dobro telo i ne želim da ga udaram u zid", rekao je osvajač 20 Grend slem titula, pa nastavio.

"Želeo sam da se vrati na manji turnir, gde neću morati da budem potpuno fokusiran i gde je stres takođe malo manji. Voleo bih da igram tenis zauvek. Dao sam puno na rehabilitacije, operacije, bio na štakama, bio na dnu. Ali sam to uvek radio sa zadovoljstvom. Sada je vreme da pokušate ponovo. Spreman sam za dugačak i naporan put, želim ponovo da slavim velike pobede. Skoro sam na 100 odsto. Osećam se snažno i nisam imao nikakva nazadovanja u poslednjih šest meseci. Prisilio sam koleno, otišao sam do krajnjih granica", zaključio je Federer.

