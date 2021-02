ANALIZA ZA KURIR! BOLAN PORAZ OD NEMAČKE: ATP Kup dobija novog šampiona, Srbija stala u četvrtfinalu (FOTO)

Da ATP Kup u svojoj drugoj godini postojanja u novom formatu ima veliku važnost za reprezentacije Srbije i Nemačke moglo se zaključiti i po „igrama nadmudrivanja“ pre početka same igre – time što je reprezentacije Srbije do poslednjeg časa za učesnika u prvom meču singla isticala Filipa Krajinovića. No, dobri poznavaoci strategije timskog tenisa mogli su da zaključe da bi idealna opcija za postavku srpskog dubla bila Krajinović - Đoković, pogotovo posle sjajnog nastupa protiv tandema velikih servera Raonić – Šapovalov u prvom kolu svoje grupe, a da bi drugi meć dana i za Filipa i za Novaka predstavljao potencijalno preveliki zamor barem za jednog od njih dvojice u dublu – s obzirom da im protivnici u singlu ne bi bili nimalo laki. U slučaju da je Filip krahirao protiv Štrufa, vak bi morao da dobije Zvereva da bi Srbija imala šanse da se bori za polufinale – što ne bi bio baš idealni scenario pred nastup protiv jednog od najtrofejnijih muških dublova iz poslednje 3 sezone – Kravic i Mis. I zbog toga je naša klupa, čiji timski duh se odslikava u tome da kapiten Troicki i svi igrači podjednako aktivno učestvuju u analizi odigranog i pružaju stalnu podršku svojim kolegama (čime barem malo nadomeštavaju očekivanu sjajnu podršku srpske kolonije u Australiji) izabrala da Lajović otvori današnji meč nastupom protiv Štrufa – i time proba da rastereti svoje kolege i pruži više opcija u kombinatorici u daljem toku meča. Da ne zaboravimo – Lajović je imao lavovski ulog u osvajanju prošlogodišnjeg trofeja ovog takmičenja za svoju zemlju, i ovim mu je ukazano poverenje koje bi moglo da bude izuzetno dragoceno u povratku njegovog samopouzdanja pred eventualne izazove u polufinalu i finalu ATP Kupa 2021.

foto: EPA/Dean Lewins

Naznaka da bio ovo mogao da bude dobar potez stigla je već u šestom gemu prvog seta, u kome Lajović pravi brejk na nemčev servis, što je bila direktna posledica Dušanove prepoznatljive igre iz 2020 – stabilnog servisa, otvaranja uglova terena, bez grešaka u poenima sa više od 4 razmene i teranja protivnika na greške dubokim udarcima iz svih pravaca. Zatim Dušan gasi nadu sve više nervoznom Štrufu za ribrejk, osvajanjem tri uzastopna poena na 30-40 i dolazi do velike prednosti od 5:2, a onda to ponavlja i na 5:3 i uz sjajne servise (4 asa u prvom setu) dovodi Srbiju u prednost sa 1:0 u setovima.

Dušan nastavlja sa dobrim riternima i dominacijom u u razmenama već početkom drugog seta, a Štruf – sa nervozom i nestrpljenjem, što dovodi do 3 brejk lopte za našeg igrača već u trećem gemu. A onda – upozorenje da u tenisu stvari moraju da se dovedu do kraja; Lajović se opušta, ulazi u seriju grešaka i dozvoljava Štrufu da se vrati u gem i konačno ga osvoji. Velika šteta – jer bi osvajanjem ovog gema Lajović faktički bio na korak do osvajanja prvog, velikog boda za svoju reprezentaciju danas. Naš igrač uspeva da ograniči „kam-bek“ momenat protivnika i osvoji uvek neprijatan naredni gem za 2:2, pa čak dolazi i do nove brejk lopte u narednom servis-gemu protivnika. No, pri rezultatu od 4:3 Lajovića sustiže kletva propuštene šanse iz trećeg gema, gubi 11 poena uzastopno i Štruf izjednačava rezultat po setovima na 1:1. Visoka cena propusta i skoro neminovnog pada u igri, pojačana brigom za mogućnost kretanja usled pojave velikog žulja na palcu leve noge...

foto: EPA/ROMAN PILIPEY

Početak trećeg seta, i gem kao planina za Lajovića – važan pre svega za njegovo samopouzdanje. No, Štruf pronalazi sjajne servise, agresivan je i precizan u nastavku poena, i nastavlja da brzo osvaja svoje servis-gemove u ujednačenom ritmu. Novo iskušenje – brejk lopta na Dušanov servis u trećem gemu, ali je naš igrač na visini zadatka, i preciznom agresivnošću održava važnu prednost u setu – 2:1. Štrufovi servis-gemovi su impozantni, sada traju oko minut - i izazov se vraća na stranu našeg igrača – na koji Lajović odgovara najboljim gemom još od sredine drugog seta, i ponovo vodi sa 3:2. Napokon jedan neizvesniji gem na Štrufov servis, Dušan dolazi do đusa, ali tu i staje – 3:3. Muke za našeg igrača, nažalost, ne staju – i kroz bolje kretanje i agresivnu igru Štruf dolazi do prvog brejka u završnom setu, 4:3. A onda, iznenađenje niotkuda: Štruf se stropoštava, pravi seriju grešaka i vraća Lajovića u meč na krilima uzvraćenog brejka – 4:4. Kratkotrajna radost za Srbiju – Štruf ponovo pravi brejk, Lajoviću su kretanje i servis stali – i nemac servira za set. Štrufov početni udarac opet pravi razliku, Lajović je potisnut, ali bojazan od pobede dovodi do ponovnog niza čudnih grešaka nemca i brejk-lopti za Srbiju. No, Štruf je miljenik sreće i linija, pogađa naredna 2 prva servisa i Srbija je opet u zaostatku pred meč prvih tabli – 1:0 je za Nemačku. Razlika u odnosu na 2020. je time – potpuna, jer je tada skoro uvek Lajović svojom uvodnom pobedom krčio put do trijumfa u toj fazi takmičenja i rasterećivao ostale igrače pred njihove nastupe. Rezervni plan naše reprezentacije je ponovo aktiviran.

Početak meča Đoković – Zverev je po kvalitetu neuporedivo bolji, uz snažne i pouzdane servise koji dominiraju u inače kratkim poenima. Rezultatska ravnoteža je potpuna, iztenzitet igre visok – a Zverev znatno agresivniji u odnosu na mečeve koje je protiv Novaka dobijao na strpljenje i precizno ponavljanje iz defanzive. Mala pauza za zatvaranje krova ne utiče na tok igre; nema brejk lopti ni posle 12 odigranih gemova, Zverev pogađa prve servise u serijama, i prvi set ulazi u taj-brejk. Novak prvi pravi mini-brejk na 2:1, ali Zverev odmah uzvraća dvostruko sa 3:2 i sjajnim varijacijama u servisima stiče velikih 5:2 prednosti. Novi mini-brejk pruža nemcu i prvu od 4 set-lopti, i koristi već drugu da drugim servisom od 218 km/h osvoji prvi set – 7:6 (7:3).

foto: EPA/Dean Lewins

Drugi set – slična priča sa početka prvog; igrači drže svoj servis, ali na 2:2 Zverev napokon dozvoljava Novaku 2 brejk lopte, i najbolji igrač sveta koristi već prvu za prednost od 3:2. Tenis biva malo raznovrsniji u ovom delu igre, obojica su se razmahala i rastričala, a Novak pravi nekoliko grešaka koje produžavaju ovaj njegov servis-gem – srećom, bez negativnih posledica i potvrđuje brejk na 4:2. Novak pali “šampionski mod”, ritern funkcioniše fantastično i već u narednom servis – gemu Zvereva stiže do novih brejk-lopti, iskoristivši drugu za 5:2. Novak postaje čovek sa veoma malo vremena za bacanje, i kidiše kroz servise i poene do prve set – lopte koju koristi za osvajanje drugog seta i izjednačenje od 1:1 u setovima.

Početkom trećeg seta, Novak nastavlja sjajnu i raznovrsnu igru iz svih delova terena, kroti 200 km/h plus servise protivnika izuzetnim riternima, ali Zverev uspeva da ostane u igri i održi rezultatski egal do 4:4. Novak na momente pruža igru iz već antologijskog seta protiv Federera iz 2016 (6:1 6:2 3:6 6:3), osvaja poene brzim udarcima iz penjanja, ali je pažnja srpske publike podeljena između zbivanja na terenu i na klupi tima Srbije – gde odsustvo Ćaćića sugeriše da je tim doneo odluku da se on upari sa Novakom u dublu, a da Krajinović ostane bez igre večeras – vrlo verovatno i iz zdravstvenih razloga. No, ipak su zbivanja na terenu važnija, i Novak stiče prvu brejk loptu – koju koristi da dođe do ogromne prednosti od 5:4 i posle 2h i 20min – i prve meč lopte za Srbiju. Ali onda Zverev izjednačuje – prihvata Novakov poklon za brejk – loptu kroz duplu servis grešku, i volšebno se vadi iz skoro izgubljene situacije i uzvraća brejk za 5:5. Novak je ljut sam na sebe, i posle fantastične defanzive pri 30:15 stiče 2 brejk lopte. Saša vraća Novaku uslugu iz njegovog prethodnog servis-gema, i duplom servis- greškom mu omogućava brejk i ponovno vođstvo – 6:5. Ubrzo zatim Novak sa 7:5 stavlja tačku na ovaj izuzetno naporan meč, i dolazi red na odlučujući meč dublova.

foto: AP/Hamish Blair

Na veliko iznanađenje, u odlučujućem meču su se na terenu pojavila čak 3 igrača koja prvobitno nisu bila u kombinaciji za ovaj meč – Čačić, Zverev i Štruf – što je potvrdilo nameru obe strane da se bore „do iznemoglosti“ i sa najboljim igračima koji su rasploživi. Krajinović je izostao jer, po svemu sudeći, ima probleme sa leđima koje ne želi da izaziva pred početak Australijen Opena – dok su Nemci dali prednost igračima koji su danas odigrali 3 seta u singlu nad spomenutim dubl-ekspertima Kravicom i Misom – pa kud puklo, da puklo.

U prvom setu je puklo na samom kraju, u taj-brejku, i to upravo u korist nemaca. Čačić i Đoković su, bez obzira na Novakov stravičan zamor, izgledali dosta uigrano i prikazali veoma kvalitetnu i raznovrsnu igru – i potpuno ravnopravni ušli u odlučujući gem, u kome je jedan brejk bio presudan za ishod tog dela igre (7:4 za nemce). Strasti nisu splasle ni u drugom setu, i bilo je sjajno gledati asove sa obe strane koji, posle 14-dnevnog karantina i brojnih peripetija priređenih u režiji organizatora turnira – pružaju odlčnu igru do poslednjeg atoma snage. Velika šteta bila je što naš dubl nije iskoristio čak 3 brejk-lopte na 2:2, posle čega je stradao Novakov reket – pa je Čačić došao u poziciju da servira za ostanak u meču na 5:4, što je – posle ovakvih napora i iskušenja – uvek dvostruko više rizično. No, Nikola je u tim momentima briljantan, u u maniru iskusnog asa održava Srbiju „u životu“ za 3 uzastopna poena i animira za dalju borbu preumornog Đokovića – 5:5. Zverev se muči sa servisom, Čačić ga baca na muke diagonalama i Novak to odlično koristi da sa mreže stvori 2 brejk prilike Srbiji – od kojih naši momci koriste već prvu za prvi brejk na obe strane u celom meču do tada i volšebno stvaraju priliku da nastave da se bore za polufnale ATP Kupa posle 7.5 sati trajanja ovog herkuleanskog dvoboja. Šokantni obrti dovode do đusa na servis Đokovića, ali onda u revolveraškom obračunu na mreži naši asovi uspevaju da se izvuku iz ove neprijatne situacije i obezbede „produžetak“ u super taj-brejku – 7:5 u drugom setu.

foto: AP/Hamish Blair

Završni deo igre počinje neverovatnim poenom za naše na servis protivnika posle čudesnog riterna Đokovića u sam ugao servis-polja, i taj mini-brejk naši asovi potvrđuju vođstvom od 3:0 posle Novakovih servisa. Štruf je na mukama, ali uspeva da osvoji oba poena na svoj servis za 3:2 (uz poklon-aut Novaka iz forhenda). Sada je red na Ćačića da briljira, i neverovatnim servisom potvrđuje prednost Srbije pre prve promene strana – 4:2. Nažalost, laka Nikolina greška sa osnovne linije anulira prednost mini-brejka, i Zverev servira na 4:3 i dovodi nemce u prednost briljantnom paralelom na 5:4. Novak zatim pravi duplu grešku u najgorem momentu, a Ćaćić ga „prati“ svojom u promašaju lakog voleja na mreži – i nemci imaju ogromnu prednost od 7:4. Štruf osvaja jedan poen na svoj servis, Novak ga jakim riternom primorava na grešku za mini-brejk nade – 8:5. Ćaćić osvaja poene na oba svoja servisa – 8:7, ali sada ima 2 servisa za pobedu. Prvi servis na Ćaćića nemcima donosi meč loptu na 9:7 - i drugi, na Novaka – nažalost – i konačnu pobedu i plasman u polufinale protiv Rusije. Srbija je ostavila srce na terenu, ali se ispostavilo da su nijanse u drugom setu meča Lajovića i Štrufa, kao i nekoliko propuštenih prilika usled opravdanog pada koncentracije u meču dublova bilo presudno za nepovoljan ishod kampanje naše reprezentacije u ATP Kupu 2021.

(Vuk Brajović)

Kurir