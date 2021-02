DA! TO JE LJUBAVNA AFERA: Novak Đoković na zanimljiv način najavio pohod na deveti pehar u Melburnu

Đoković prvi meč igra u ponedeljak ujutru po srpskom vremenu. Srbin za rivala u prvom kolu ima Francuza Žeremija Šardija, a taj meč će početi oko 11 časova, kao drugi u večernjem terminu, koji startuje u devet ujutru po srpskom vremenu.

Simona Halep će otvoriti večernji termin duelom protiv Lizet Kabrere, a posle tog meča na teren će Đoković i Francuz. Imajući u vidu da je Rumunka apsolutni favorit, taj meč ne bi smeo da traje duže od 60, 70 minuta. To znači da ćemo oko 11 gledati Novaka protiv Francuza.

Francuski teniser nikada u životu nije uspeo da pobedi Đokovića.

“Imam veoma dobar lični skor sa Žeremijem, mislim da to pomaže. Nismo igrali već neko vreme, ali je veoma iskusan teniser. Dugo godina je na ATP Turu. Ima jak servis i forhend, nekako se njegova igra zasniva na ova dva udarca. Očigledno je i učešće na ATP kupu i igranje tih mečeva u singlu i dublu, u Rod Lejver areni pomoglo da se spremim za Australijan open. Još nisam iskusio ovakav uvod u turnir. To je pozitivno, imati toliko mečeva na terenu pred start na Australijan openu 2021. u ponedeljak. Igra se noćni meč, igra je drugačija, posloga malo sporija. Istorijski imam dobar skor u mečevima koje igram uveče u Melburnu, tako da se radujem tome. Osećam se dobro, igrao sam stvarno dobro. Nadam se da ću nastaviti tako“, rekao je Đoković.

Novak je ponovo pričao o „ljubavnoj aferi “ sa Rod Lejver arenom.

“Da, to je ljubavna afera. Možda nešto slično, ne tako kao što Rafa ima sa Frenč openom, ali osećao sam se oduvek nekako komfornije na ovom terenu, kako sam se vraćao svake godine. Što više pobeđujete, to imate više samopouzdanja i prijatnije se osećate na terenu. Ako se dobro osećate, bez obzira na podlogu, imate bolje izglede da igrate najbolje. Kada sam ove godine prvi put kročio na ovaj teren, da treniram, oživeo sam neka od sećanja od prošle godine, ali i prethodnih kada sam osvajao turnir. Da, to mi daje sjajan osećaj, veru u sebe. Osećam da je to mesto gde bi trebalo da budem i gde sam istorijski gledanom uvek bio u stanju da igram najbolji tenis. Nadam se da će ovo biti još jedna uspešna godina“, istakao je srpski teniser.

