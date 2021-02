NE OSEĆAM SE NEPOŽELJNIM, LJUDI SU SREĆNI ŠTO NAS VIDE! Novak o Melburnu, reprezentaciji, opkladama i SPIDO GAĆAMA!

Novak je odgovorio i na dva pitanja "Kurira".

Prvo se odnosilo na okolnosti u svetu u poslednjih godinu dana i pandemiju koronavirusa, gde je profesija sportiste je nekada bila jako poželjna, a Novak je upitan da prokomentariše kakav je njegov stav o tome, posebno u svetlu situacije u svetu u poslednjih godinu dana, ali i neizvesnosti oko svega.

„Iskreno, ne osećam da smo nepoželjni. Jeste da su mediji ovde malo preuveličali neke priče koje su se izdešavale pre nekog našeg dolaska. Onda ono moje pismo sa predlozima, opet naglašavam predlozima, ne zahtevima, kako su ih predstavili u novinama. Neko je to izbacio, iako je to bilo privatno pismo, ali dobro, te stvari se dešavaju, nije mi prvi put. Tu se napravila velika galama i onda se stvori narativ kakav odgovara određenim medijskim strujama, ili političkim, kako god. Generalno, ja ne osećam da smo nepoželjni“, kaže Novak.

On je dodao da su njegova iskustva po izlasku iz karantina bila samo pozitivna.

„Kada smo izašli iz karantina, dosta vremena sam proveo šetajući među ljudima ovde u Melburnu. Lično, ono što sam ja doživeo, ali i velika većina drugih sa kojima sam pričao, oseća da je većina ljudi ovde srećna što nas vidi, što će neki od njih imati prilike da kupe kartu i dođu i gledaju. Ovo su jako teška vremena u svakom pogledu. Mentalno je jako zahtevno za ljude da ostanu zatvoreni, da nemaju mogućnost da se zabave, odu do pozorišta, do bioskopa, na koncert. Da odu da gledaju neki sportski događaj. To je sve uskraćeno gotovo čitavom svetu. Osim što smo profesionalni sportisti, mi smo takođe i u tom svetu zabave, donosimo ljudima lepe emocije, radost, veselje, sreću, zadovoljstvo, da budu tu, gledaju, da učestvuju uživo sa nama u toj lepoj igri kao što je tenis. Generalno, ne mislim da je situacija onakva kakvom je neki mediji predstavljaju“, jasan je Novak.

Takođe Novak je upitan kakva je atmosfera u srpskoj reprezentaciji i da li je poraz od Nemačke na ATP kupu pokvario dobro raspoloženje u našem timu

„Delili smo kuću ovih sedam-osam dana, mi reprezentativci, kao što je bio slučaj i prošle godine. Uvek se dobro zabavljamo, atmosfera je odlična, mi smo svi izuzetno dobri prijatelji, lepo se slažemo“, kaže Novak.

Otkrio je i kakve su se stvari dešavale u tom sjajnom društvu srpskih tenisera.

"Anegdota? Igramo karte, igru Uno, baš dosta ga igramo. Onaj ko izgubi obično nešto mora da uradi, tu su padale neke opklade. Nikola Ćaćić je izgubio i onda je morao da ide u Spido gaćama, kad ima najviše ljudi, na plažu i da se tu kupa, da privlači pažnju, da malo pravi budalu od sebe! Malo smo se našalili na taj način, stvarno smo se trudili da provedemo kvalitetno vreme i na terenu i van njega. Ta neka podrška i atmosfera koju mi stvorimo kad smo zajedno u tim reprezentativnim nedeljama nam omogućava i pomaže da igramo najbolji tenis i da damo sve od sebe. Ti rezultati koje smo imali, osvojen ATP kup prošle godine, zatim izvrsni rezultati u poslednjih deset godina u Dejvis kupu, mislim da mora zasluga da se da baš toj atmosferi, toj iskrenosti i otvorenosti među nama, jer da nema toga, stvari bi bile mnogo drugačije. Ipak smo mi individualni sportisti, bavimo se tim pojedinačnim sportom i nemamo mnogo takvih nedelja gde se družimo svi zajedno u kolektivu. Stvarno sam uživao u tome i nadam se tim nekim novim timskim nedeljama", zaključio je najbolji teniser sveta.

