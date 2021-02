POŠTUJEM REKORDE RODŽERA I RAFE, SVE SAM BLIŽI SVOM NAJVEĆEM CILJU! Novak otkrio šta ga POKREĆE da i dalje igra tenis!

Naravno novinarima je uvek zanimljiva tema i Novakovo mišljenje o njegova dva najveća rivala Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru i da lipostoji neki njihov rekord kojem se posebno divi.

"Poštujem sve rekorde svojih protivnika. Posebno Rodžera i Rafu, ono što su oni postigli. Oni su legende našeg sporta i veoma im se divim. Kao što sam rekao, pozitivno su uticali na moju igru, razvoj, sav moj uspeh. Ne bih bio ovo što sam sada da nije bilo njih dvojica. Imao sam i imam neverovatno rivalstvo sa obojicom. Ali, ne želim ništa od njihovog uspeha, znate na šta mislim. Nisam ljubomoran na njihov uspeh. Pokušavam da izgradim autentičnu karijeru i sopstvenih uspeh. Držim se toga", objasnio je Novak

foto: EPA

Novak je upitan i koji mu je uspeh u karijeri pričinio najveće zadovoljstvo

- Imao sam mnogo sreće, bez sumnje, doživeo sam mnogo uspeha, obarao rekorde u našem sportu koji mnogo volim, osećam strast. Uvek sam motivisan i inspirisan za postizanje velikih ciljeva i obaranje rekord. Lagao bih kad bih rekao da to nije tako i da to nije nešto o čemu razmišljam. Naravno da jeste. Transparentan sam. Jedan od najvećih ciljeva, najveći broj nedelja na prvom mestu, je sve bliži i bliži. Tu su i grend slemovi, Mastersi takođe, međusobni dueli sa najvećim igračima... Nisam siguran šta još postoji, ali pokušavam da bude "dobar student". Poštujem i proučavam istoriju igre, mome koji su svima nama otvorili put. Srećan sam što se nalazim u ovom položaju. Trudim se da nastavim ovako i postavim sebi nove ciljeve, jer osećam ljubav i strast. Najveći razlog zašto još uvek igram je upravo ta čista emocija koju osećam kada sam na terenu. Ne prihvatam ništa manje od vrha muškog tenisa i najvećih trofeja. To je nešto čemu uvek težim. Radim na tome. I da, srećan sam tu gde jesam. Videćemo šta nosi budućnost - zaključio je Đoković.

Kurir sport

Kurir