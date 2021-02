ZANIMLJIVA ANALIZA VILANDERA: Đere igra sličan tenis kao Novak, bio je odlična priprema za Nadala

Sedmostruki Grend slem šampion Mats Vilander analizirao je igru Rafaela Nadala na startu Australijan opena i tom prilikom objasnio zbog čega se Španac često suočava sa povredama.

"Rafa igra vrlo agresivno. Igra mnogo brzo i u poslednje vreme se trudi da skrati poene koliko god je to moguće. Podloga ga tera da igra bliže osnovnoj liniji, posebno pri reternu. Bio je to težak meč, Laslo Đere je solidan igra i igra sličnim stilom kao Novak Đoković, pa je ova pobeda zbog toga značajna za Nadala", kaže Vilander i dodaje:

"Negovi problemi sa povredama uoči Australijan opena proističu iz toga što se sprema na tvrdim podlogama kako bi se pripremio za Australiju. Zapitate se kako se ne povređuje tokom sezone na šljaci, kad tamo igra mnogo više mečeva? Znamo da Rafa voli da igra mnogo više mečeva kako bi stekao samopouzdanje. Dok trenira izvlači maksimum iz sebe jer mu je to potrebno za samopouzdanje. Videli smo tokom turnira da udara lopticu za lopticom, a drugi igrači nisu toliko vredni. On trenira vrlo naporno čak i tokom glavnih turnira. Forsira sebe do krajnjih granica, to je ono što on radi tokom cele svoje karijere".

Nadal je na startu takmičenja ubedljivo u tri seta savladao srpskog tenisera Lasla Đerea i u narednom kolu će igrati protiv pobednika meča između Viktora Troickog i Majkla Moa.

