UPRKOS SVEMU - NOVAK! Analiza meča: Tijafo uradio dosta, ali nedovoljno da načini prvorazrednu senzaciju

Treći meč drugog kola u dnevnom programu na preko 30 celzijusa skoro nikada nije bio ambijent u kome se Novak Đoković osečao dobro u Melburnu – a to se skoro etabliralo kao standard kod osmostrukog osvajača trofeja Normana Bruksa. „Dnevni teniski demoni“ su i danas progonili najboljeg igrača sveta, terajući ga da u borbi protiv samoga sebe duboko zarije ispod betona Rod Lejver Arene u nastojanju da nađe pobedničku nit u igri koja je bila sve samo ne tečna i stabilna.

foto: Profimedia

I ako je prvi set rezultatski bio odgovarajući za pretendenta za skoro sve rekorde u istoriji ovog sporta, drugi set je manifestovao sve što smo skoro navikli da gledamo kod Novaka kad on biva lošija verzija sebe. Sijaset neiznuđenih i iznenadnih grešaka, loše kretanje i postavljanje prema loptii pri udarcima, stvaranje nepotrebne napetosti u segmentima meča koji bi trebali da budu smireni i rezultatski učinkoviti, izostanak servisa kao primarnog oruđa u pobedničkoj kombinatorici i – danas veoma primetno – odsustvo riterna kao njegovog glavnog aduta za stvaranje razlike, bili su „crni deo“ repertoara koji je brinuo onaj deo publike koji po ko zna koji put u ovakvim situacijama nije navijao provokativno za svog igrača. Izlivi nezadovoljstva prema sebi i igračkom „boksu“ su, sada dobro znamo, Novakov način da filtrira lošu energiju i podigne koncentraciju u važnim delovima meča – ali i dalje nam nisu ništa miliji, što se potvrdilo u više momenata danas. Previše loših odluka pri važnim razmenama u drugom setu prevazišlo je iole pozitivno učešće istrajnosti u odigravanju dužih poena koje mu je davalo rezultatski priključak, i u tom scenariju Novak je jednostavno morao da izgubi drugi set posle očajnog taj brejka (7-2) – otvarajući prostor za brigu u pogledu toga kako će protivnik doživeti akviziciju ovako velikog tenskog kapitala.

foto: Profimedia

Top 10 igrači kojima je polazilo od reketa da pobede Novaka su u ovakvim situacijama uspevali da nadgrade ovakvu osnovu igrajući konsistentno i nadalje, što im je omogućavalo da odbiju prvi Novakov nalet za povratak u meč – što je kod našeg igrača dovodilo do pada motivacije i sve učestalijih grešaka. Tiafou je to donekle uspelo – ali je tada kada je mogao da dođe na korak do toga da Novaka izgura do ivice ponora, taj – brejku drugog seta – pokazao da ipak nije igrač takvih kvaliteta, upornosti i sadržajnog pristupa strategiji. Na čisto iskustvo, upornost i pobednički pedigre Đoković prevazilazi sve izazove i dobija treći set – a da pritom nikoga ko dobro poznaje tenis nije uverio da će sada „poleteti“ ka okončanju ovog meča.

foto: EPA

To se potvrdilo i početkom četvrtog seta, u kome se rezultatska ravnoteža u veoma aljkavoj i na momente dosadnoj igri obojice nastavlja – 2:2, servis za Tijafoa. Novak na momente podseća na Monfisa po izrazima umora na terenu, a simpatična „potraga“ za odbeglim vibra-stopom amerikanca daje publici i igračima finu priliku da se nasmeju, ali i odmore od okvave turobne igre. Zna Novak da iskoristi ovakve neformalne momente da bi uhvatio dah i preokrenuo momentum igre u svoju korist, ali to ovoga puta nije bio slučaj, i Tijafo održava prednost svog servisa.

foto: Profimedia

I kako to uobičajeno biva, neočekivani faktori u ovakvim mečevima donose bitne promene – a u slučaju ovog to je bio – Tijafoov peškir. Posle dugog gema po velikoj toploti na 4:3, Tijafo dobija drugu opomenu i gubi prvi servis zbog prekoračenja vremena zbog korišćenja peškira, što ga potpuno izbacuje iz kože; viče, sočno psuje, gubi kontrolu – i, naravno, i gem. Novak čini brejk, kreće da igra svoju igru – i senka na terenu mu pomaže da povrati prepoznatljiv elan koji mu donosi prvi meč loptu i pobedu posle protivnikove duple servis greške. Đoković je još jednom preživeo za njega nepovoljne uslove, loše periode igre, inspirisanog protivnika i održao pobedničku auru – sve ono što će brinuti svakog sledećeg igrača koji se bude našao sa druge strane mreže u narednim kolima. Naravno – imaće i puno toga da uzmu u obzir u pripremi svoje igre koja bi mogla Novaka da stavi na muke. U situaciji kada podloga na Australijen Openu nije bila nikada brža, što značajno favorizuje velike servere.

foto: Prodimedia

Đoković i preostali učesnici ovogodišnjeg Australijen Opena će se sigurno dodatno posvetiti tome da početni udarac što bolje pripreme kako i bi lakše dolazili do prednosti u gemovima koji bi ultimativno odlučivali konačni rezultat meča. Veliki broj asova i servis-vinera koji je Novak spomenuo u intervjuu na terenu mogli bi ove godine u Australiji biti ključ do pobede protiv bilo kog igrača – pa i onih najboljih – i to je važan zaključak koji Đoković i njegov stručni tim nose sa sobom u narednu rundu „sunčanog slema“.

(Vuk Brajović)

Kurir